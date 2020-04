J.J. Abrams développe la série télévisée Shining Spinoff Overlook pour HBO Max

Nous venons juste de rentrer à l’hôtel Overlook dans Doctor Sleep de l’année dernière, mais Warner Bros. nous renvoie déjà de l’enfer dans cette station de vacances d’hiver pour une nouvelle série télévisée qui agira comme une retombée de Stephen King. Le brillant. Le Hollywood Reporter a révélé aujourd’hui que Overlook est en préparation au studio pour une sortie sur le service de streaming HBO Max. De plus, J.J. Abrams s’attache à produire.

THR note qu’Overlook ramènera des personnages emblématiques du roman de King en 1977 et de la version cinématographique originale de Stanley Kubrick en 1980, et explorera «les histoires indicibles et terrifiantes de l’hôtel hanté le plus célèbre de la fiction américaine». Bien sûr, c’est la deuxième fois que Bad Robot et Warner Bros. TV font une émission télévisée basée sur le travail de King, après la série d’anthologie de Castle Rock à Hulu. En fait, cette description fait également d’Overlook une anthologie, mais cela n’a pas encore été précisé.

Le drame de 10 épisodes devrait être écrit et exécuté par Dustin Thomason et Scott Brown, qui sont également des anciens de Castle Rock – ce qui ajoute des preuves supplémentaires à la théorie de l’anthologie. La bonne nouvelle est que les showrunners ont déjà ouvert “une mini salle d’écrivains” pour commencer les scripts, même si Hollywood a actuellement fermé sur la pandémie de coronavirus.

Comme vous l’avez peut-être entendu, ce n’est que l’un des trois projets dirigés par Abrams et dirigés vers HBO Max. Dans le même article, THR confirme que Duster, une série originale imaginée par le cinéaste de Star Wars, et une émission télévisée “majeure” de Justice League Dark, la première touche d’Abrams dans l’univers DC, rejoignent également Overlook sur le service.

«Quel début incroyable pour notre association avec l’équipe de Bad Robot follement imaginative sous J.J. et Katie », a déclaré Kevin Reilly, responsable du contenu chez HBO Max, dans un communiqué. «Quoi de mieux qu’un J.J. original idée, puis Warner Bros. en les lâchant sur l’IP emblématique de Stephen King et de l’univers DC et pour fournir plus de programmation incontournable sur HBO Max. “

Semblable à Justice League Dark, Warner Bros. essaie de développer un projet Overlook Hotel depuis des années, avec un film de conception similaire – décrit comme une préquelle – commandé en 2014. Il semble qu’il ait fallu à Abrams de s’impliquer et de créer HBO Max pour donner un nouveau souffle à cette ramification de le Brillant, et nous avons hâte de voir ce qu’il nous réserve.

