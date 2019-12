J.J. Abrams dit qu'il a fini avec Lucasfilm After Star Wars: The Rise Of Skywalker

Après tout le battage médiatique, toute l'accumulation et plus de 40 ans d'attente, Star Wars: The Rise of Skywalker a finalement atterri dans les salles, et le consensus général est que le film est… d'accord. Directeur J.J. Abrams a été ouvert dans le passé sur la façon dont il savait que le neuvième et dernier épisode ne plairait pas à tout le monde, mais maintenant que le produit fini est enfin sorti dans le monde, le cinéaste semble faire l'objet de plus de critiques que jamais.

Quand il s'agit d'une franchise aussi populaire et aimée que Guerres des étoiles, il n'y a pratiquement aucun moyen qu'Abrams puisse jamais gagner. Après tout, c'est une histoire qui se poursuit depuis 1977, et quand Rian Johnson a osé faire basculer le bateau avec quelques changements dans la mythologie établie en The Last Jedi, il a été accueilli avec un contrecoup comme celui que la série n'avait jamais vu.

Il doit également avoir pesé dans l’esprit d’Abrams que la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, n’est pas du genre à souffrir Guerres des étoiles après avoir parcouru un nombre alarmant d'esprits créatifs ces dernières années, des rapports indiquent que le studio cherchait activement à limiter les contributions qu'ils ont reçues des personnes qu'ils ont embauchées pour mener leurs projets dans une galaxie très, très loin.

Cliquer pour agrandir

Dans une récente interview pour promouvoir la libération tant attendue de La montée de Skywalker, Abrams lui-même a mis en doute l'idée de travailler soit avec le Guerres des étoiles marque ou Lucasfilm à l'avenir, indiquant clairement que son temps sur la franchise est définitivement terminé.

"Je vais peut-être y retourner. Non, j'ai fini. J'ai fini. Cette fois, je sais. Je peux le sentir. Je peux sentir que c'est ça. J'ai toujours su, quand on faisait Épisode VII, il y avait certaines choses que je ressentais, pour moi, et je n'aurais jamais dû faire ce film, j'aurais besoin de voir à la fin de cette trilogie, à la fin de ces neuf films. Et puis Kathleen Kennedy a appelé et a dit: «Voulez-vous venir?». L'une des attractions était: «Ooh, je peux réellement faire ces choses», au lieu de la banquette arrière, «je souhaite, je souhaite». »

Vous pouvez comprendre d'où vient Abrams, surtout si vous considérez que sa société de production Bad Robot a signé un accord de première vue avec Warner Bros. qui court jusqu'en 2024. Il n'y avait aucun moyen qu'il puisse gagner quand il s'agissait de La montée de Skywalker, et maintenant que le film est sorti dans la nature, il n'y a plus de raison pour lui de continuer à travailler sous la bannière Lucasfilm.