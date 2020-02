J.J. Abrams explique pourquoi la diversité est si importante dans Star Wars

Guerres des étoiles a connu une série conflictuelle de hauts et de bas avec la trilogie Sequel, mais s’il y a une chose, nous pouvons tous convenir que la représentation dans ces nouveaux films a été phénoménalement inclusive.

Que ce soit la saga principale des films ou des émissions comme The Mandalorian et des retombées comme Rogue One, il est réconfortant de voir le niveau de diversité qui est représenté à la fois par les acteurs et les membres de l’équipe de ces grandes productions. C’est idéal dans le sens où chaque fois que les gens se tournent vers ces mondes fictifs pour trouver l’inspiration, il y aura toujours quelqu’un avec qui ils pourront se connecter.

Mais quelle part de cette approche inclusive a été délibérément implantée au sein de Lucasfilm et de ses partenaires collaborateurs? S’exprimant lors du Sommet Upfront 2020, The Force Awakens et le réalisateur de The Rise of Skywalker J.J. Abrams et son épouse Katie McGrath, co-PDG de Bad Robot, ont abordé la question de la représentation et nous ont expliqué pourquoi ils avaient choisi de se concentrer sur la direction d’une équipe de production diversifiée.

Katie a dit qu’en rassemblant les pièces du puzzle qui formeraient l’épisode VII, elle voulait représenter chaque groupe et chaque communauté.

“[We] pensé à construire cette histoire avec la protagoniste féminine, un ensemble de quatre personnages principaux: dont Latinx, dont un Londonien nigérian, dont une femme – une femme blanche – et dont un homme blanc . Comment pouvons-nous trouver un moyen pour que tous les enfants qui vont voir ce film voient une version d’eux-mêmes, d’une manière qui n’est pas souvent considérée à grande échelle? Si nous avons ce moment, ce privilège, que voulons-nous en faire? Et pas d’un lieu de prédication ou d’alimentation des épinards, juste d’un lieu de – chaque fois que vous avez un privilège, vous avez une obligation, point final. C’est comme ça que nous essayons de vivre notre vie. “

De plus, Abrams a expliqué comment lui et McGrath ont décidé de mettre en œuvre une «règle du mauvais robot», où ils veilleraient à ce que la moitié de toutes les personnes interrogées pour un emploi soient des femmes, et qu’au moins 40% de ces chiffres soient composés de les personnes de couleur. Ce n’est pas seulement une vision, car le personnel de Bad Robot est actuellement composé à 55% de femmes et près de la moitié de personnes de couleur.

Le directeur de Star Trek a poursuivi en disant qu’il s’agissait également d’une réalisation exceptionnelle, déclarant:

«Cela me rend ému, en fait, d’être en réunion et de regarder autour de moi et de voir des gens qui ne figurent jamais sur une liste de suspects habituels, ce ne sont normalement pas des gens qui, selon vous, auraient normalement ce poste. Mais ils étaient les meilleurs, et ils étaient là parce que nous nous sommes assurés qu’ils avaient un coup de feu … Je ne peux pas vous dire à quel point cela a profité à notre entreprise. “

En fin de compte, le résultat a fait Guerres des étoiles plus diversifié que jamais au cours de ses 40 ans d’histoire. Dites-nous, cependant, que pensez-vous de cette méthode en tant que moyen de représentation diversifiée? Est-ce un pas en avant, ou les critères de compétence devraient-ils être mis en œuvre de manière différente? Sonnez à l’endroit habituel ci-dessous.