J. J. Abrams se prépare pour la série HBO basée sur Justice League Dark et The Shining

Réalisateur et scénariste J. J. Abrams travaille sur trois séries pour HBO Max, dont l’un est basé sur l’univers Justice League Dark, tandis que l’autre est un spin-off de The Shining, le classique de l’horreur de Stephen King. La troisième série sera une production originale appelée Duster, écrite par J. J. Abrams lui-même.

Produite par Warner Bros.TV et Bad Robot (le producteur de JJ Abrams et son épouse Katie McGrath), la nouvelle série du réalisateur de The Rise of Skywalker arrivera sur HBO Max, le service de streaming de WarnerMedia qui est toujours à l’horizon. débuts. Et il semble que vous prépariez déjà un catalogue prometteur.

La première série J. J. Abrams pour HBO Max sera Overlooked, un spin-off de The Shining qui mettra l’accent sur les personnages oubliés du plus célèbre hôtel hanté des films d’horreur. La série comprendra un total de 10 épisodes, et selon les sources, ils seront écrits par Dustin Thomason et Scott Brown, qui ont également prêté leur stylo pour Castle Rock. Il sera produit par Bad Robot, Warner Bros. TV et King.

Duster sera une série écrite par Abrams et LaToya Morgan (The Walking Dead) qui racontera l’histoire du conducteur d’évasion d’une association de malfaiteurs des années 70 qui repousse ses limites.

Pour sa part, nous n’avons toujours pas beaucoup de détails sur la dernière série, bien que nous savons qu’il sera basé sur des personnages de DC Comics de Justice League Dark, la ligue qui a fait ses débuts dans la bande dessinée en 2011, réunissant des personnages comme Zatanna, Deadman, Swamp Thing et John Constantine. Warner Bros.a eu l’intention de mettre ces personnages à l’écran depuis longtemps, en essayant de réunir des cinéastes comme Guillermo del Toro.

Les trois séries arriveront sur HBO Max, probablement dans le même laps de temps qu’il sera publié en streaming, bien que cela ne soit pas encore confirmé.

