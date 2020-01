J.J. Le mauvais robot d’Abrams embarque le projet DC Comics

Justice League Dark: J.J. Abrams ‘Bad Robot Boards DC Comics Project

La date limite rapporte que J.J. La maison de production Bad Robot d’Abrams embarque à bord du titre DC Comics de Warner Bros. Justice League Dark pour d’éventuelles sorties cinéma et télévision. Aucun projet spécifique n’a encore émergé, avec le chef des films d’animation de Bad Robot, Hannah Minghella et le chef de la télévision, Ben Stephenson, qui prennent maintenant des réunions avec différents écrivains pour déterminer quels personnages surnaturels de DC seront explorés.

Bad Robot a signé un accord exclusif avec Warner Bros l’année dernière et devrait monter à bord d’une ou plusieurs propriétés DC après la sortie de Star Wars: The Rise of Skywalker. Abrams crée également une série fantastique de science-fiction épique originale intitulée Demi-monde pour HBO. On ne sait pas si Abrams lui-même dirigera le film ou le spectacle basé sur JLD.

Justice League Dark a été dans et hors du développement depuis un certain temps. Un long métrage d’animation basé sur le concept est sorti en 2017, mais des cinéastes aussi variés que Doug Liman (Bord de demain) et Andy Muschietti (IL) ont été courtisés par le studio. Le cinéaste Joseph Kahn (Couple, Retenue, Corsé) a créé une bobine de pitch élaborée pour le projet, y compris un test d’animation qu’il avait créé pour montrer Swamp Thing en action. Le scénariste Gerard Johnstone (Relié à la maison) a été entendu pour la dernière fois pour peaufiner le script fin 2017.

L’équipe de bande dessinée Justice League Dark a fait ses débuts lors de l’initiative de publication «New 52» de DC en 2011. Super équipe à tendance paranormale, le groupe comprenait John Constantine, Swamp Thing, Zatanna, Frankenstein, Deadman, Madame Xanadu et The Phantom Stranger parmi ses rangs. Avant l’implication et le départ de Liman, Guillermo del Toro avait été attaché pour diriger Justice League Dark film, qui devait être intitulé Univers sombre. Depuis lors, Universal Pictures a utilisé ce surnom pour tenter de redémarrer leurs monstres classiques, donc le film (si jamais il est réalisé) portera probablement le Justice League Dark Titre.

Le caractère de Constantine a déjà fait l’objet d’un film à succès de 2005 mettant en vedette Keanu Reeves, avec le personnage porté plus tard sur le petit écran pour diverses franchises de super-héros TV et projets d’animation. Swamp Thing a eu deux longs métrages dans Wes Craven 1982 Swamp Thing et 1989 de Jim Wynorski Le retour de Swamp Thing, ainsi que trois saisons d’une série américaine en direct (mettant en vedette Dick Durock). Il a fait l’objet d’une série animée de 1991 et d’une série d’action en direct de DC Universe 2019 qui a été annulée avant de rejoindre le service de streaming.