J.J. Macias est un acteur de qualité européenne

Mexico City.- L’attaquant des Chivas, José Juan Macías, a assuré qu’il était qualifié pour jouer dans le football européen, et il espère que bientôt une opportunité se présentera pour rejoindre une équipe du vieux continent.

“Je n’ai aucune préférence (pour un club ou une ligue), je me sens habilité à jouer dans n’importe quel pays et l’équipe qui me donne l’opportunité, qui me reçoit déjà comme référence ou au moins qui me donne des minutes”, a révélé l’attaquant dans une interview. pour El Chiringuito.

«C’est l’un de mes objectifs à court terme (émigrer au football en Europe). Non seulement arriver, mais arriver et le casser dans l’équipe qui me donne l’opportunité », a ajouté le marqueur.

TOP INTERVIEW! @ JJMacias9, la SENSATION DU FOOTBALL MEXICAIN, avec @plazacasals: “Je sais de quoi JE SUIS CAPABLE”.

MAINTENANT DISPONIBLE sur notre FACEBOOK! Https: //t.co/784gIxt6nt pic.twitter.com/ldt4lVQPGN

– El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 10 avril 2020

Il a indiqué qu’il aimerait, en particulier, jouer dans la Ligue espagnole car il considère que c’est l’une des plus compétitives.

“Bien sûr, ce serait un bon endroit pour jouer (Ligue espagnole), il y a beaucoup de joueurs de haute qualité, sinon les meilleurs, et ce serait très agréable pour moi d’y aller”, a-t-il déclaré.

Le poste assure J.J. Macias étant un joueur de qualité européenne est apparu en premier sur Siete24.