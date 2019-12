J. Jonah Jameson serait le Nick Fury de Sony dans The SUMC

Les fans ont eu une énorme surprise à la fin de Spider-Man: loin de chez eux cet été J. Jonah Jameson a fait sa première apparition dans l'univers cinématographique Marvel. Alors que les gens s'attendaient à ce que le personnage apparaisse à un moment donné compte tenu de son importance pour la mythologie de Spider-Man, c'était un vrai coup d'État pour Marvel Studios d'obtenir J.K. Simmons reprendra le rôle qu'il avait joué à l'origine dans la trilogie de Sam Raimi.

Il est peut-être plus âgé et beaucoup plus chauve, mais Jameson de Simmons a toujours une hache à broyer avec Spider-Man, avec le troisième opus à venir qui suivra Peter Parker de Tom Holland alors qu'il traite de son identité secrète révélée au monde. Jameson étant désormais positionné comme une présence en ligne semi-dérangée avec une rancune sérieuse, attendez-vous à ce que l'ancien éditeur de Daily Bugle fasse tout son possible pour rendre les choses aussi difficiles que possible pour le super-héros costumé.

Il y a eu beaucoup de spéculations sur l'ampleur du rôle que Jameson devrait jouer dans Spider-Man 3 de Jon Watts, et d'après ce que l'on nous a dit, Simmons devrait également être une présence de premier plan dans tout l'univers Marvel de Sony. comme le MCU. Des sources proches de We Got This Covered – les mêmes qui nous ont dit que Kevin Conroy jouerait la version Kingdom Come de Batman dans "Crisis", Diana aura son armure d'aigle d'or dans Wonder Woman 1984 et Ewan McGregor devait revenir en tant qu'Obi -Wan Kenobi, qui ont tous été confirmés depuis – nous a fait savoir que Sony voulait que J. Jonah Jameson devienne un personnage récurrent dans leur franchise de bande dessinée adjacente.

Cliquer pour agrandir

Bien que tous les détails soient encore en cours d'élaboration, l'idée actuelle est de faire en sorte que Jameson agisse comme la version Sony de Nick Fury. Cela ne veut pas dire qu'il va rassembler une équipe de super-héros pour défendre le monde, mais plutôt qu'il fournira le tissu conjonctif à travers Venom, Morbius et d'autres à travers de brèves apparitions en camée et des bulletins d'information, semant des graines pour futurs partenariats et croisements.

Avec J. Jonah Jameson officiellement de retour en tant que personnages de film, et toujours joué par J.K. Simmons pas moins, les fans ont déjà oublié son bref et tout à fait inoubliable passage en tant que commissaire Gordon dans le DCEU et l'ont accueilli à nouveau dans l'univers de Spider-Man à bras ouverts. En tant que tel, il est certainement logique d'entendre que Sony veut faire plus avec lui et, comme nous l'avons dit ci-dessus, les spécificités de son rôle sont encore un peu floues, vous pouvez certainement vous attendre à ce qu'il ait une grande présence dans la franchise à l'avenir. .