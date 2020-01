J.K. Rowling a dit à Jude Law tous les secrets de Dumbledore pour le préparer à des bêtes fantastiques

La série Harry Potter a régné pendant une décennie en tant que franchise la plus grande et la plus populaire de l’industrie et est devenue un phénomène mondial dans le processus, captivant le cœur et l’esprit des fans du monde entier et gagnant des milliards de dollars au box-office. Le dernier épisode a peut-être été publié il y a neuf ans, mais la marque conserve toujours une énorme base de fans, il n’est donc pas surprenant que Warner Bros. ait décidé d’annoncer plusieurs retombées afin de continuer à traire sa vache à lait la plus lucrative.

Malheureusement, Bêtes fantastiques n’a pas réussi aussi bien que les aventures précédentes du monde sorcier, avec beaucoup de critiques de la décision du studio de faire cinq films de préquelle basés sur un manuel fictif de 128 pages qui a été écrit à l’origine pour collecter des fonds pour la charité. Alors que la première aventure de Newt Scamander a obtenu des critiques généralement positives de la part des critiques et gagné 814 millions de dollars au box-office, le suivi de The Crimes of Grindelwald a été une énorme déception, devenant la première entrée dans l’univers élargi de Harry Potter à recevoir une réception largement négative, tandis que faisant également plus de 160 millions de dollars de moins que Fantastic Beasts et où les trouver.

Les fans n’ont pas eu beaucoup d’éloges pour le deuxième opus, étant donné la forte dépendance à l’égard de l’exposition, les rebondissements de l’intrigue et le sentiment général que le film passait par les mouvements. L’un des points forts de The Crimes of Grindelwald a été la performance de Jude Law en tant que jeune Albus Dumbledore, mais même alors, l’acteur n’a figuré que dans une poignée de scènes.

La troisième entrée de la série Fantastic Beasts devrait encore entrer en production cette année après un retard, censé retravailler le scénario après avoir critiqué le film précédent, avec Law’s Dumbledore qui figurerait plus en évidence. Dans une récente interview, l’acteur a révélé son enthousiasme à l’idée de rejouer le personnage emblématique et qu’il a passé du temps avec J.K. Rowling afin d’accéder aux secrets les plus profonds du futur directeur.

«Je pense que l’un des beaux moments en préparation a été de travailler avec J.K. Rowling. J’ai passé un après-midi où elle m’a donné toute l’histoire de ce grand personnage… Je suis assis là à griffonner des notes et à obtenir toutes ces informations incroyables sur ce personnage, que j’ai eu une petite occasion d’utiliser dans ce personnage actuel, et ensuite année je vais de l’avant et nous faisons un autre chapitre. Il y a plus à venir avec ça. “

Vous devez admirer l’enthousiasme de Law pour jouer le personnage, et j’espère qu’il sera mieux utilisé dans le troisième encore sans titre Bêtes fantastiques film. Sur la base de The Crimes of Grindelwald, les cinéastes doivent remettre les fans de côté, ou la bonne volonté du public pour la franchise pourrait s’épuiser bien avant la sortie des quatrième et cinquième tranches.