J.K Rowling envoie un message à ses fans de Harry Potter en raison d’une pandémie

J.K Rowling envoie un message aux fans de Harry Potter en raison d'une pandémie

Sur Twitter, après qu’un admirateur lui a demandé, elle a répondu à des mots d’encouragement et a également demandé de bien vouloir “rester à la maison”.

La plupart des gens dans le monde sont en quarantaine et, de toute évidence, la communication via les réseaux sociaux augmente.

Non seulement nous restons en communication avec nos familles et nos proches, mais vous pouvez aussi avoir le courage et le courage d’écrire aux célébrités aujourd’hui, ou tel est le cas; à nos auteurs préférés.

Un fan argentin de Harry Potter a laissé la peur derrière lui et a décidé d’envoyer un message sur Twitter à J.K Rowling, qui est son auteur préféré, lui demandant des mots qui pourraient aider les fans.

“Pourriez-vous nous donner des encouragements aux Potterheads argentins? Nous en avons besoin dès maintenant », a écrit l’utilisateur @xLovelsDead. L’écrivain écossais a répondu quelques minutes plus tard avec un message plein de mots convaincants et aussi avec une demande prudente:

“J’envoie beaucoup d’amour aux Potterheads argentins. Nous allons traverser ça! Restez à la maison, restez en sécurité et partagez un peu d’amour et de gentillesse numériquement pour vous soutenir mutuellement », a répondu le célèbre écrivain anglais.

Les écrivains du monde entier utilisent les réseaux pour communiquer avec leurs lecteurs, pour présenter leurs propres livres et pour faire des recommandations de lecture, ainsi que pour envoyer des câlins à distance. Pour ne pas être en reste, Rowling s’est également joint à eux. Dans ce cas, ses paroles encourageantes et ses câlins virtuels ont atteint le sud du continent américain.

Rappelons qu’il y a quelques semaines, Rowling a été fortement critiquée pour avoir également utilisé son compte Twitter, dans lequel la créatrice de Harry Potter a partagé un message de soutien à Maya, bien qu’elle ait été assez critiquée et même accusée de transphobie par les utilisateurs.

Le message controversé peut être traduit comme suit: “Habillez-vous comme vous voulez. Appelez-vous comme vous voulez. Dormez avec n’importe quel adulte consentant. Vivez votre meilleure vie dans la paix et la sécurité. Mais forcez les femmes à quitter leur emploi en prétendant qu’il est * ou est-ce réel? #YoApoyoaMaya “.

Les partisans britanniques n’ont pas caché leur déception face à cette déclaration, en particulier ceux appartenant à la communauté LGBTTIQ.

