J.K. Rowling lance la plateforme «Harry Potter à la maison»

L’un des grands enseignements que Harry Potter nous a laissé est à quel point les gens deviennent puissants lorsqu’ils s’unissent pour combattre quelque chose. Une analogie qui pourrait sans aucun doute être une sonnerie au doigt en ces temps de coronavirus, où de nombreuses personnes unissent leurs forces pour reste à la maison – si nous le pouvons – et aider ainsi les autres populations à ne pas attraper le virus originaire de Wuhan, en Chine.

J.K. Rowling, La créatrice du monde magique de Harry Potter, est consciente que le fait d’être enfermé toute la journée n’est pas l’un des meilleurs sentiments du monde, cependant, elle sait que le faire est un acte qui mérite d’être récompensé. Voilà pourquoi l’écrivain a mis à la disposition de ses abonnés – et du grand public – une nouvelle plateforme appelée “Harry Potter à la maison”, où les gens peuvent effectuer diverses activités en ligne liées au jeune magicien le plus célèbre du monde.

Ce nouveau site Web que les gens peuvent trouver des articles, des quiz, des recherches de mots et de nombreux supports pédagogiques liés au monde magique de Harry Potter, tous destinés à la fois à ceux qui ont déjà été amoureux de Poudlard (et qui veulent en savoir plus), ainsi qu’à tous ceux qui ont toujours voulu entrer dans le monde de Potter et ont besoin d’en savoir un peu plus sur les personnages.

Si vous voulez savoir ce que serait votre maison à Poudlard – Et comment te choisirait-il chapeau de tri-, ou souhaitez-vous en savoir plus sur le Poudlard express, le Patronusetc alors juste il suffit de créer un compte (si vous ne l’avez pas déjà) sur la plate-forme et le tour est joué, vous pouvez commencer à en apprendre davantage sur le monde magique de Harry Potter.

Il convient de mentionner que, bien que «Harry Potter à la maison» est conçu comme un support pour les enseignants et les parents de nos jours, la plate-forme est parfaite pour tout fanatique de Potter qui souhaite se détendre un peu face à la situation de quarantaine. Par quelle activité allez-vous commencer? Vont-ils maintenant apprendre à dessiner un Niffler? Ou vont-ils enfin savoir s’ils appartiennent à Serpentard ou non? 🤔