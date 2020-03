J. K. Rowling libère temporairement la licence Harry Potter Books

J.K. Rowling se joint à la vague de célébrités et de créateurs qui cherchent un moyen de contribuer à quelque chose afin que les gens s’amusent moins pendant la fermeture causée par la pandémie de COVID-19. L’écrivain a temporairement libéré la licence de tous les personnages de la saga Harry Potter.

Qu’est ce que ça signifie? Eh bien, que Mme Yey Key met à la disposition des enseignants les sept livres de Harry afin que les enseignants puissent les partager afin d’encourager la lecture chez leurs élèves.

C’est pourquoi maintenant, et parce que des millions d’enfants sont enfermés dans leur maison et reçoivent, au mieux, une formation à distance, Rowling permettra aux enseignants d’entrer gratuitement sur la plate-forme pour s’enregistrer en train de lire Harry Potter et de la partager. avec de jeunes laïcs.

Cela a été annoncé par l’auteur dans une déclaration:

J.K. Rowling et ses rédacteurs sont prêts à soutenir le grand effort des enseignants qui travaillent dur pour offrir un enseignement à domicile aux enfants et aux jeunes qui ne peuvent pas aller à l’école à cause de COVID-19.

Jo et son agence littéraire, The Blair Partnership, reconnaissent l’importance de partager des histoires et de lire à haute voix en période d’adversité.Nous publierons donc temporairement les licences qui sont généralement requises pour les enseignants qui souhaitent s’enregistrer en train de lire les histoires de Harry. Potter à haute voix, afin qu’avec les élèves qui les regardent de chez eux, ils puissent créer un excellent environnement de classe virtuelle. »

Par la suite, Rowling explique toutes les étapes que les enseignants doivent suivre pour accéder aux licences des personnages de Harry Potter et partager la lecture dans des salles de classe virtuelles sécurisées comme Google Classroom, Schoology, Edmodo et Discovery Education. Les enseignants n’auront qu’à envoyer certaines informations telles que leur nom, l’école à laquelle ils appartiennent, la classe virtuelle qu’ils utilisent, etc.

La vérité est qu’ici, au Mexique de ce côté de l’étang, les choses fonctionnent différemment, et nous n’avons pas à aller demander à Mme J.K Rowling la permission de lire ou de partager les livres de Harry Potter avec des étudiants, des amis, etc. Alors, n’arrêtez pas de lire les livres Harry Potter à vos élèves et lavez-vous bien les mains.

