J.K. Simmons et Bruce Dern s’apprêtent à rejoindre la dernière saison d’Amazon à Goliath

Après plus de deux mois depuis Goliath a été renouvelé pour sa quatrième et dernière saison, EW annonce que l’acteur primé aux Oscars J.K. Simmons (Coup de fouet) et Bruce Dern, deux fois nominé aux Oscars (Nebraska) ont officiellement signé pour rejoindre Billy Bob Thornton dans la série dramatique à succès d’Amazon Prime. Simmons devrait incarner le rôle de George Zax, qui est décrit comme le chef d’une entreprise pharmaceutique familiale. Alors que Dern jouera le frère de George, Frank, qui est un génie scientifique et le mouton noir ostracisé de la famille Zax. Le point de vente note également qu’ils seront les nouveaux antagonistes de la dernière saison.

Dans la saison 3, la mort inattendue d’un vieil ami amène Billy McBride (Thornton) à prendre un cas dans la vallée centrale de la sécheresse où il se retrouve face à face avec un nouveau Goliath: un éleveur milliardaire (Quaid) et sa sœur (Brenneman). Alors que Billy et son équipe poursuivent la vérité, de vieux ennemis et démons personnels refont surface, le forçant à affronter sa propre mortalité.

Rejoindre Thornton pour la saison trois est un casting de stars comprenant Dennis Quaid (Le surlendemain), Amy Brenneman (Les restes), Lauréat des Emmy et Golden Globe Beau Bridges (Patrie), Griffin Dunne (maison des mensonges), Sherilyn Fenn (Twin Peaks: le retour) et Shamier Anderson (Destructeur).

Goliath met également en vedette Nina Arianda (Stan & Ollie) comme Patty Solis-Papagian, Tania Raymonde (Falaises de la liberté) en tant que Brittany Gold, Diana Hopper (Bit) comme Denise McBride, Ana de la Reguera (Narcos) comme Marisol Silva et Julie Brister (La revue) comme Marva Jefferson. Goliath est un producteur exécutif de Lawrence Trilling (Parentalité), Geyer Kosinski (Fargo), et Jennifer Ames & Steve Turner (Boardwalk Empire).

Tous les épisodes des saisons 1, 2 et 3 sont déjà disponibles en streaming sur Amazon Prime Video.

