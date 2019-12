J.M.Dematteis revient à Star Trek pour Mirror Universe Khan dans les sollicitations d'IDW en mars 2020

Les sollicitations d'IDW # s en mars 2020 commencent par Transformers Vs Terminator, englobe de nombreuses autres licences de Marvel à Star Wars, à My Little Pony, à TMNT, à Uncle Scrooge, à Napoleon Dynamite, ainsi que des œuvres originales comme Kill Lock, mourir est facile et The Grot. Mais J.M. DeMatteis retour à Star Trek, avec un Mirror Universe Khan doit être digne de mention…

Transformers vs Terminator # 1 – Couverture A: Alex Milne

David Mariotte, John Barber et Tom Waltz (w) • Alex Milne (a & c)

C'est Skynet contre Cybertron dans un crossover pour les âges!

1984: Lorsqu'une race mortelle de machines émergera d'une autre époque, un gardien robotique pourra-t-il protéger la Terre d'un avenir désastreux… ou le T-800 échouera-t-il dans sa mission d'empêcher le monde de devenir un jouet pour les Decepticons?

FC • 36 pages • 4,99 $

Transformers vs. Terminator # 1 — Couverture B: Gavin Fullerton — GEM DU MOIS

David Mariotte, John Barber et Tom Waltz (w) • Alex Milne (a) • Gavin Fullerton (c)

FC • 36 pages • 4,99 $

* Incitations des détaillants:

Commandez 10 exemplaires et obtenez une couverture de variante gratuite par Freddie E. Williams II!

Commandez 25 exemplaires et obtenez une couverture de variante gratuite par Francesco Francavilla!



Godzilla: Complete Rulers of Earth Volume 1

Chris Mowry (w) • Matt Frank, Jeff Zornow (a) Frank (c)

Maintenant de retour en version imprimée!

Des monstres géants apparaissent à travers le monde et laissent une dévastation complète dans leur sillage. Mais qui – ou quoi – pourrait être derrière leurs attaques? C'est au commandant Steven Woods et à ses forces de réaction contre Kaiju de tenir les monstres à distance, tandis que la jeune Lucy Casprell et son groupe de recherche scientifique, les Kaiju Watchers, tentent de trouver la vérité derrière les invasions. Recueille les 12 premiers numéros de la série.

TPB • FC • 29,99 $ • 280 pages • ISBN: 978-1-68405-709-2 • mai 2020



Transformers # 19 — Couverture A: Thomas Deer — PLEINS FEUX

Brian Ruckley (w) • Anna Malkova, Bethany McGuire-Smith (a) • Thomas Deer (c)

Un nouvel arc commence ici!

"Tout s'écroule." Cybertron est en crise. La calamité a frappé la planète. C’est le moment pour Megatron de montrer à quel point il a de la puissance et de faire face à tout problème en conséquence…

FC • 32 pages • 3,99 $

Transformers # 19 — Couverture B: Blacky Shepherd — SPOTLIGHT

Brian Ruckley (w) • Anna Malkova, Bethany McGuire-Smith (a) • Black Shephered (c)

FC • 32 pages • 3,99 $

* Incitations des détaillants:

Commandez 10 exemplaires et obtenez une couverture de variante gratuite par Freddie E. Williams II!

Commandez n'importe quel nombre d'exemplaires et recevez votre commande entièrement remboursable!



Transformers, vol. 2: Le changement dans leur nature

Brian Ruckley, Tyler Bleszinski (w) • Anna Malkova, Beth McGuire-Smith, Livio Ramondelli (a) Cryssy Cheung (c)

Une nouvelle ère audacieuse se lève dans cette nouvelle vision du Transformateurs univers qui passionnera les fans de longue date et les nouveaux lecteurs!

Orion Pax, Chromia et Security Operations ont presque craqué le cas des terroristes de Rise qui ont tué Brainstorm et Rubble. Mais ils ne sont pas les seuls à s'inquiéter de la montée, et avec une faction Ascenticon plus audacieuse derrière eux, Megatron, Starscream et Soundwave cherchent à sauver Cybertron de toutes les menaces: la montée, le nominus édit et les autobots! Recueille Transformateurs # 13–18 et Transformers: Galaxies # 1–6!

HC • FC • 49,99 $ • 280 pages • 7 ”x 11” • ISBN: 978-1-68405-675-0

Points de balle:

Transformers Galaxies # 7 – Couverture A: Umi Miyao

Sam Maggs (w) • Umi Miyao (a et c)

Sam Maggs (Action Marvel: Capitaine Marvel, Marvel: intrépide et fantastique!, DC: courageux et audacieux!) et Umi Miyao (Transformateurs) tisse un conte de tromperie et de perception dans «Jauger la vérité», partie 1!

Il y a des cycles, un navire Reversionist a quitté Cybertron à la suite d'une grande calamité. Gauge, la plus jeune Cybertronienne de l'univers, sait qu'elle a été forgée sur la planète, mais ne se souvient que de sa vie sur le navire. Sa vie est sur le point d'être ébranlée alors que tout son concept de la vérité est remis en question par les mystérieuses figures du brick.

FC • 32 pages • 3,99 $

Transformers Galaxies # 7 – Couverture B: Alex Milne

Sam Maggs (w) • Umi Miyao (a) Alex Milne (c)

FC • 32 pages • 3,99 $

* Incitations des détaillants:

Commandez 10 exemplaires et obtenez une couverture de variante gratuite par Anna Malkova!

Points de balle:

● Filature hors du Transformateurs en cours!



Teenage Mutant Ninja Turtles # 104 – Couverture A: Sophie Campbell

Sophie Campbell, Kevin Eastman, Tom Waltz (w) • Sophie Campbell (a et c)

Les Tortues affrontent Old Hob et défient sa vision d'une ville mutante sous son contrôle et le surprenant secret de ses nouveaux exécuteurs est révélé! C’est un moment charnière pour les Mutanimaux, Mutant Town et tous les mutants!

FC • 32 pages • 3,99 $

Teenage Mutant Ninja Turtles # 104 – Couverture B: Kevin Eastman

Tom Waltz, Kevin Eastman, Sophie Campbell (w) • Sophie Campbell (a) • Kevin Eastman (c)

FC • 32 pages • 3,99 $

* Incitations des détaillants:

Commandez 10 exemplaires et obtenez une couverture de variante gratuite par Ken Garing!



TMNT: Urban Legends # 23 – Couverture A: Frank Fosco

Gary Carlson (w) • Frank Fosco (a et c)

Le dernier numéro de l'édition originale est ici! Cela fait un an que les événements qui ont déclenché le voyage des Tortues, et alors qu'ils se réunissent pour célébrer leurs anniversaires, ils reçoivent des nouvelles inquiétantes de Pimiko–le Foot Clan a allumé Raph! Seront-ils capables de sauver leur frère des griffes du mystérieux nouveau Shredder à temps?

FC • 32 pages • 3,99 $

TMNT: Urban Legends # 23 – Couverture B: Frank Fosco & Erik Larsen

Gary Carlson (w) • Frank Fosco (a) • Frank Fosco et Erik Larsen (c)

FC • 32 pages • 3,99 $

* Incitations des détaillants:

Commandez 10 exemplaires et obtenez une couverture de variante gratuite par Kevin Eastman!



Teenage Mutant Ninja Turtles Color Classics, Vol. 3

Kevin Eastman, Peter Laird, Mark Martin, Mark Bode (w) • Eric Talbot, Jim Lawson, Mark Martin, Mark Bode (a) • Kevin Eastman, Peter Laird ©

Découvrez ou revisitez pour la première fois les bandes dessinées originales des Mirage Studios dans l'ordre et en couleur!

Suivez les aventures originales de Leonardo, Donatello, Raphael, Michelangelo, Casey Jones et Splinter dans les histoires «The Unmentionables» «Dome Doom», «Distractions» et les trois parties "Retour à New York." Comprend également les histoires "Une histoire de tortues ninja adolescentes mutantes" par Mark Martin et "La coquille du dragon" par Mark Bode.

Recueille Teenage Mutant Ninja Turtles numéros # 14–21 publiés à l'origine par Mirage Studios.

TPB • FC • 29,99 $ • 320 pages • ISBN: 978-1-68405-639-2



TMNT: Jennika # 2 — PLEINS FEUX

Brahm Revel (w & a & c)

Jennika voyage plus profondément dans le monde souterrain de New York à la recherche d'une procédure dangereuse pour inverser la mutation. Jennika sera-t-elle tentée par l'appel de son ancienne vie, et jusqu'où ira-t-elle pour sauver ceux qui l'ont abandonnée depuis longtemps?

FC • 36 pages • 4,99 $

* Incitations des détaillants:

Commandez 10 exemplaires et obtenez une couverture de variante gratuite par Lauren Walsh!

Commandez 85% de vos commandes n ° 1 et recevez votre commande entièrement remboursable!

Points de balle:

Une exploration passionnante du passé de Jennika et une ville de New York transformée!

Sonic the Hedgehog # 27 – Couverture A: Lamar Wells & Reggie Graham

Ian Flynn (w) • Evan Stanley (a) • Lamar Wells & Reggie Graham (c)

"Tout ou rien », partie 2. Les héros restants de la Restauration se sont séparés pour récupérer les Emeraudes du Chaos et, espérons-le, sauver leur monde. Est-ce que Tails, Amy, Gemerl et Cream pourront obtenir les émeraudes, ou le dernier plan désespéré de la restauration tombera-t-il en ruine?

FC • 32 pages • 3,99 $

Sonic the Hedgehog # 27 – Couverture B: Abigail Starling

Ian Flynn (w) • Evan Stanley (a) • Abigail Starling (c)

FC • 32 pages • 3,99 $

* Incitations des détaillants:

Commandez 10 exemplaires et obtenez une couverture de variante gratuite par Nathalie Fourdraine!

Points de balle:

● Amy et Tails tentent de déjouer leur ennemi, Zomom!

● Cream et Gemerl doivent aller vite pour battre leur adversaire, Zeena!



Sonic the Hedgehog Annual 2020 — Couverture A: Sonic Team

Ian Flynn, Caleb Goellner, Gigi Dutreix, Evan Stanley, Sarah Graley, Samantha King (w) • Jonathan Gray & Reggie Graham, Evan Stanley, Priscilla Tramontano, Abby Bulmer, Aaron Hammerstrom, Lamar Wells & Bracardi Curry (a) • Équipe Sonic (c)

"Contes inédits du virus du métal! » Alors que la peste du virus du métal — Dr. Le dernier plan d'Eggman qui transforme toute la vie organique en robots zombifiés — se propage dans le monde de Sonic, aucun ne peut échapper à son chemin! Rejoignez Sonic et certains de ses plus grands amis et pires ennemis dans six histoires incroyables, jusqu'alors inconnues, sur la façon dont le monde réagit à cette dernière menace!

FC • 48 pages • 7,99 $

Sonic the Hedgehog Annual 2020 — Couverture B: Nathalie Fourdraine

Ian Flynn, Caleb Goellner, Gigi Dutreix, Evan Stanley, Sarah Graley, Samantha King (w) • Jonathan Gray & Reggie Graham, Evan Stanley, Priscilla Tramontano, Abby Bulmer, Aaron Hammerstrom, Lamar Wells & Bracardi CurryNathalie Fourdraine (a) • Sonic ÉquipeNathalie Fourdraine (c)

FC • 48 pages • 7,99 $

Points de balle:

● Avec Big the Cat, Jewel the Beetle, Metal Sonic, Dr. Eggman, the Chaotix, et bien sûr, Sonic the Hedgehog!

* Incitations des détaillants:

Commandez 10 exemplaires et obtenez une couverture de variante gratuite par Tracy Yardley!



Marvel Action: Avengers # 2

Katie Cook (w) • Butch Mapa (a et c)

L'humour et l'action se heurtent dans cette nouvelle approche passionnante Marvel Action quand une visite de routine dans une école élémentaire s'avère tout sauf que Captain America se heurte à l'infâme Trapster! Avec des dizaines d'enfants en danger, Cap doit compter sur l'aide de nul autre que Squirrel Girl!

FC • 32 pages • 3,99 $

* Incitations des détaillants:

Commandez 10 exemplaires et obtenez une couverture de variante gratuite par Denis Medri!



Marvel Action: Avengers: Le cauchemar vivant

Matthew K. Manning (w) • Marcio Fiorito (a) • Jon Sommariva (c)

Une nouvelle ère d'action tous azimuts se poursuit dans ces romans graphiques de niveau intermédiaire! Les Avengers commencent leur dernière attaque contre A.I.M. et le cerveau derrière leurs malheurs se révèle.

Ces romans graphiques sont le point de départ idéal pour les nouveaux fans à la recherche d'autres histoires des aventures de Black Panther, Captain America, Thor, Captain Marvel, Iron Man et Black Widow! Collecte les numéros 10 à 12 du Marvel Action: Avengers séries.

TPB • FC • 9,99 $ • 72 pages • 5-4 / 5 ”x 8-1 / 2” • ISBN: 978-1-68405-636-1



Marvel Action: Captain Marvel # 6

Sam Maggs (w) • Sweeney Boo (a et c)

Allez plus haut, plus loin et plus vite avec Captain Marvel dans une toute nouvelle aventure pour tous les âges!

Carol et Nadia font la course contre la montre pour arrêter le plan néfaste de A.I.M. de miniaturiser tous les Avengers! Et pour arrêter tous les A.I.M. les agents se tenant entre eux et le Pym Ray, ils vont devoir penser petit …

De vrais héros * (* pas de taille réelle) se joignent à la conclusion palpitante du deuxième capitaine de Marvel Marvel Action aventure!

FC • 32 pages • 3,99 $

* Incitations des détaillants:

Commandez 10 exemplaires et obtenez une couverture de variante gratuite par Nicoletta Baldari!



Marvel Action: Spider-Man # 3

Brandon Easton (w) • Fico Ossio (a et c)

Les lecteurs de niveau intermédiaire s'emmêleront dans ces toutes nouvelles aventures de Spider-Man et ses incroyables amis! Peter, Miles et Gwen ont terminé leur stage au Bugle quotidien et maintenant ils sont tous secoués par leur nouvel ennemi: le Shocker! Une merveilleuse nouvelle ère continue!

FC • 32 pages • 3,99 $

* Incitations des détaillants:

Commandez 10 exemplaires et obtenez une couverture de variante gratuite par Sanforde Greene!



Art Marvel des Frères Hildebrandt

Greg Hildebrandt (w) • Greg et Tim Hildebrandt (a et c)

Les fans d'illustrations fantastiques classiques et les personnages les plus emblématiques de Marvel sont prêts pour une gâterie unique avec ce livre!

Greg et Tim Hildebrandt, connus collectivement sous le nom de Brothers Hildebrandt, sont à la pointe des illustrations fantastiques depuis six décennies. Dans les années 1970, leur J.R.R., très populaire et acclamé par tous. Tolkien’s Le Seigneur des Anneaux les calendriers ont aidé à réintroduire de nouvelles générations dans ce travail fantastique fantasmatique.

En 1994, Greg et Tim ont commencé une relation incroyable avec Marvel Comics, produisant l'incroyable Chefs-d'œuvre Marvel jeu de cartes à collectionner, mettant en vedette tous les personnages les plus incroyables de House of Ideas: Spider-Man, Captain America, Black Panther, X-Men, Fantastic Four et tant d'autres! Cet ensemble est reproduit ici, ainsi que des photos de modèles et des dessins préliminaires des peintures.

Est également inclus le X-Men 2099 roman graphique peint par les Frères (écrit par John Francis Moore), ainsi qu'un trésor de toute leur production pour Marvel, toutes les illustrations de 1994 à aujourd'hui – plus de cartes à échanger, d'affiches et autres, et avec des commentaires perspicaces, des anecdotes amusantes et des souvenirs sincères du seul et unique Greg Hildebrandt.

HC • FC • 59,99 $ • 284 pages • 9 ”x 12” • ISBN: 978-1-68405-748-1



Disney Comics & Stories # 11

Augusto Macchetto, Enrico Faccini et Frederico Rossi (w) • Andrea Freccero, Enrico Faccini et Lorenzo Pastrovicchio (a) • Marco Mazzarello (c)

Cet inventeur farfelu et merveilleux, Gyro Gearloose, occupe le devant de la scène dans ce numéro alors que nous présentons trois histoires mettant en évidence tout ce qui fait Gyro… enfin, Gyro! Jetez un coup d'œil dans l'esprit et le monde du résident le plus excentrique de Duckburg et voyez pourquoi l'endroit serait d'autant plus terne pour son absence.FC • 48 pages • 5,99 $



Oncle Scrooge # 55

Alessandro Sisti (w) • Claudio Sciarrone (a et c)

C'est un problème spécial surdimensionné alors que nous présentons le prologue et le premier chapitre d'un nouveau scénario épique appelé «Les nouvelles aventures de la dynastie McDuck»! Faites un voyage inoubliable vers le futur alors que l'oncle Scrooge emmène Donald, Huey, Dewey et Louie dans un voyage dans l'espace et le temps, le tout à la recherche de connaissances et (bien sûr!) DE TRÉSOR!

FC • 48 pages • 5,99 $

* Incitations des détaillants:

Commandez 10 exemplaires et obtenez une couverture de variante gratuite par Massimo Fecchi!



Star Wars Adventures # 32 – Couverture A: Arianna Florean

Michael Moreci, Cavan Scott (w) • Arianna Florean, David M. Buisán (a) • Arianna Florean (c)

En savoir plus sur les héros et les méchants de La montée de Skywalker! Dans ce numéro, les projecteurs tombent sur Finn!

FC • 32 pages • 3,99 $

Star Wars Adventures # 32 – Couverture B: David M. Buisán

Michael Moreci, Cavan Scott (w) • Arianna Florean, David M. Buisán (a) • David M. Buisán (c)

FC • 32 pages • 3,99 $

* Incitations des détaillants:

Commandez 10 exemplaires et obtenez une couverture de variante gratuite par Charme de Derek!

Points de balle:

Comprend un épisode spécial de "Tales from Wildspace", où l'équipage du Star Herald passez à l'action eux-mêmes!

G.I. JOE # 7

Paul Allor (w) • Chris Evenhuis (a et c)

Les origines de Cobra et GI Joe dévoilées!

Les secrets sont exposés dans ce problème de flashback vital. Assistez à la montée de Cobra du géant de la technologie au mastodonte militaire et découvrez comment Scarlett, souffrant des réalités d'une vie de combat, a trouvé son chemin vers le mouvement naissant de GI Joe.

FC • 32 pages • 3,99 $

* Incitations des détaillants:

Commandez 10 exemplaires, obtenez-en un gratuitement Sara Richard couverture de variante!

Commandez 85% de vos commandes n ° 1 et recevez votre commande entièrement remboursable!

G. I. Joe: Véritable héros américain # 274 – COUVERTURE A: Robert Atkins

Larry Hama (w) • Netho Diaz (a) • Robert Atkins (c)

Avec CHAQUE MEMBRE UNIQUE DE G.I. JOE, comprenant des origines inédites!

"SNAKE HUNT ”Partie 9 Cobra Commander veut ses propres yeux de serpent. Les Joes ont d'autres idées. Tout est sur le pont pour G.I. JOE et Cobra comme légende vivante Larry Hama et artistes préférés des fans Robert Atkins et Netho Diaz continuer cet événement massif de 10 numéros! Il n'y a pas de pause à la mi-temps dans ce concours, les amis! Toute l'action, tout le temps!

FC • 32 pages • 3,99 $

* Incitations des détaillants:

Commandez 10 exemplaires et obtenez une couverture de variante gratuite par John Royle!

G. I. Joe: Véritable héros américain # 274 – COUVERTURE B: Jamie Sullivan

Larry Hama (w) • Netho Diaz (a) • Jamie Sullivan (c)

FC • 32 pages • 3,99 $

* Incitations des détaillants:

Commandez 10 exemplaires et obtenez une couverture de variante gratuite par John Royle

Points de balle:

● Le capot B pour les problèmes # 271- # 275 sera composé de 5 verrouillages TOUTES LES MAINS SUR LE PONT couvertures par artiste Jamie Sullivan!



Narcos # 4

Ryan Ferrier (w) • Vic Malhotra (a et c)

Les fils de tracé entrent en collision dans la conclusion passionnante de la première Narcos histoire de bande dessinée!

Alors qu'un allié devient un voyou, la DEA se retrouve obligée de traquer quelqu'un en qui elle pensait avoir confiance. Pendant ce temps, El Patrón fait un pari désespéré pour reprendre le contrôle de sa forteresse de prison!

FC • 32 pages • 3,99 $

* Incitations des détaillants:

Commandez 10 exemplaires et obtenez une couverture de variante gratuite par Adam Gorham!



Star Trek: Hell’s Mirror

J.M. DeMatteis (w) • Matthew Dow Smith (a et c)

Écrivain légendaire J.M. DeMatteis retourne à Star Trek pour la première fois depuis près de 40 ans! Et cela vaudra la peine d'attendre, car il aborde deux des concepts les plus populaires de la franchise: Khan Noonien Singh et l'univers Mirror!

FC • 36 pages • 4,99 $

* Incitations des détaillants:

Commandez 10 exemplaires et obtenez une couverture de variante gratuite par George Caltsoudas!



Star Trek: cinquième année # 12

Jackson Lanzing et Collin Kelly (w) • Stephen Thompson (a et c)

Enfin, le moment que vous attendiez depuis la première page du numéro 1! Avec un méchant révélé, un équipage échoué et un navire sur une trajectoire de collision avec une destruction totale, le capitaine James T. Kirk devra faire face au plus grand défi de sa vie!

Écrit par des showrunners Jackson Lanzing et Collin Kelly (Flèche verte, Nightwing, Garage Gotham City), c'est un point de départ parfait avant le début de la deuxième année de la série.

FC • 32 pages • 3,99 $

* Incitations des détaillants:

Commandez 10 exemplaires et obtenez une couverture de variante gratuite par J.J. Lendl!



Le juge Dredd: faux témoin n ° 1

Brandon Easton (w) • Kei Zama (a et c)

Écrit par un écrivain de la bande dessinée et de la télévision récompensé d'un prix Glyph, nominé pour Eisner Brandon Easton (Star Trek: cinquième année, Transformateurs, Agent Carter) avec un artiste superstar Kei Zama (Tête de mort, Transformers: plus que ce que l'œil) la faisant Judge Dredd début!

Le décrocheur de la Justice Academy Mathias Lincoln a construit une vie confortable en travaillant comme courrier pour les citoyens les plus élitistes de Mega-City One. Mais après avoir découvert une horrible conspiration s'étendant de la Terre Maudite aux sièges du pouvoir de la ville, Mathias se retrouve également poursuivi par le légendaire juge Judge tDredd!

FC • 32 pages • 3,99 $

* Incitations des détaillants:

Commandez 10 exemplaires et obtenez une couverture de variante gratuite par Jonboy Meyers!

Commandez n'importe quel nombre d'exemplaires et recevez votre commande entièrement remboursable!



Monkey vs Robot: The Complete Epic (étagère du haut)

James Kochalka (w & a & c)

Créateur James Kochalka et Top Shelf Productions célèbrent le 20e anniversaire de cette épopée intemporelle avec une collection de luxe à couper le souffle!

Les deux romans graphiques originaux en noir et blanc, Monkey Vs. Robot et Monkey Vs. Robot et le cristal de pouvoir, ont été entièrement colorés par James Kochalka pour cette édition! Kochalka complète la trilogie avec un tout nouveau roman graphique apparaissant ici pour la première fois, Monkey Vs. Robot amoureux. C'est vrai, ce livre a tout: combat brutal et moments tendres. C'est une fable moderne pour les adultes et les enfants, basée sur la lutte séculaire entre la nature et la technologie.

"Le Monkey Vs. Robot les livres sont comme le meilleur de la littérature pour enfants, en ce sens qu’ils font appel à la joie de la littérature et de l’art qui plaisent tant aux enfants, tandis que les adultes peuvent apprécier la structure et les techniques. »-Neuvième Art

TPB • FC • 29,99 $ • 432 pages • 7 ”x 7” • ISBN: 978-1-60309-468-9



Napoleon Dynamite: Impeach Pedro

Carlos Guzman-Verdugo, Alejandro Verdugo (w) • Jorge Monlongo (a) • Sara Richard (c)

La comédie classique culte revient dans ce roman graphique! La dernière année va être très douce!

Napoléon sort avec Deb, s'entraînant dans un nouveau dojo, et son meilleur ami, Pedro, est président du corps étudiant. Mais les bons moments pourraient ne pas durer lorsqu'un collègue étudiant accuse Pedro de tricherie aux élections. Napoléon et Deb peuvent-ils utiliser leurs compétences spéciales pour éliminer leur ami avant que le principal ne puisse IMPEACHER PEDRO? Peut-être, mon Dieu, descendez de son dos!

TPB • FC • 15,99 $ • 96 pages • ISBN: 978-1-68405-637-8

Points de balle:

The Kill Lock # 4

Livio Ramondelli (w & a & c)

Une série originale de Livio Ramondelli (Transformers Galaxies: Constructicons Rising, Optimus Prime) où si l'on meurt, ils le font tous!

Si leurs sources sont exactes, ils sont sur le Monde de la Cure – le seul et unique endroit pour faire retirer le verrou Kill et pour quatre criminels robotiques pour sauver leur vie. Mais ce monde stérile apportera-t-il leur salut… ou leur destruction?

FC • 32 pages • 3,99 $



Mémoires en lecture seule # 4 (sur 4) – Couverture A: Stefano Simeone

Sina Grace (w) • Stefano Simeone (a et c)

Basé sur le jeu à succès 2064: Mémoires en lecture seule, écrivain Sina Grace (Fantôme dans L.A.) et artiste Stefano Simeone (Aventures de Star Wars) combler le fossé entre 2064: Mémoires en lecture seule et sa suite à venir Mémoires en lecture seule: NEURODIVER!

La vérité surprenante derrière la récolte–et le transfert des esprits humains aux corps de robots–a rendu la Saint-Valentin sanglante. Avec Lexi au centre d'une tempête de complot et Hedy le robot attendant les nouvelles de son amant humain de retour à Santa Cruz, des choix difficiles s'annoncent…

FC • 36 pages • 4,99 $

Mémoires en lecture seule # 4 (sur 4) – Couverture B: Christina-Antoinette Neofotistou

Sina Grace (w) • Stefano Simeone (a) • Christina-Antoinette Neofotistou (c)

FC • 36 pages • 4,99 $

* Incitations des détaillants:

Commandez 10 exemplaires et obtenez une couverture de variante de pixel gratuite par Nicoletta Baldari!

Points de balle:

Célébrer Mémoires en lecture seule » racines de pixels avec une couverture de pixels par Christina-Antoinette Neofotistou!

Mourir est facile # 4 (sur 5) – Couverture A: Martin Simmonds

Joe Hill (w) • Martin Simmonds (a et c)

De l'équipe centrale de Joe Hill (Locke & Key) et Martin Simmonds (Le punk n'est pas mort) vient le quatrième chapitre de la première édition de Syd “Sh * t-Talk”Maisons mystère!

Syd se retrouve hors de la poêle à frire, en haut du ruisseau, et, bien, merde hors de la chance, mais quand une conversation avec son ex-femme éclaire de nouvelles informations sur la mort du voleur de blagues et du trou du général Carl Dixon , Syd pourrait bien avoir le plomb dont il a besoin pour effacer son nom…

FC • 32 pages • 3,99 $

Dying is Easy # 4 (sur 5) – Couverture B: Gabriel Rodriguez

Joe Hill (w) • Martin Simmonds (a) • Gabriel Rodriguez ©

FC • 32 pages • 3,99 $

* Incitations des détaillants:

Commandez 10 exemplaires, obtenez une variante gratuite en noir et blanc par Gabriel Rodriguez!

Commandez 25 exemplaires, obtenez-en un gratuitement Martin Simmonds couverture enveloppante de conception de personnage!

Points de balle:

Joe Hill's première nouvelle co-création chez IDW depuis Locke & Key!

Wellington # 4 (sur 5)

Aaron Mahnke et Delilah S. Dawson (w) • Piotr Kowalski (a et c)

Ne manquez pas l'avant-dernier numéro de cette incroyable aventure de chasse aux monstres Aaron Mahnke, créateur du lauréat Traditions podcast et New York Times auteur de best-sellers Delilah S. Dawson (Star Wars: Phasma, Cochon étoilé, Tales of Pell)!

La chasse est lancée pour le Barghest après avoir tué l'un des compagnons du duc, mais le groupe de chasse est sur le point de réaliser que le monstre loup métamorphosant est le moindre de leurs problèmes à mesure qu'ils se rapprochent de la mine … et que le mal pur saigne à l'intérieur.

FC • 32 pages • 3,99 $

* Incitations des détaillants:

Commandez 10 exemplaires et obtenez une couverture de variante gratuite par Robert Hack!

Points de balle:

Ne manquez pas le Robert Hack couverture de variante!

RAGNARÖK: La rupture d'Helheim # 5 (sur 6)

Walter Simonson (w & a & c)

Dans les profondeurs les plus extrêmes de Helheim, Thor et Ratatosk atteignent leur objectif et découvrent le sort de la règle des morts, Hel elle-même. Elle offre une bonne affaire au Dieu du Tonnerre, mais une bonne affaire avec la fille de Loki vaut-elle le prix? Et Ratatosk fait une découverte qui menace de rompre toutes les bonnes affaires, quelque chose de caché à Helheim que même Hel craint.

FC • 36 pages • 4,99 $

* Incitations des détaillants:

Commandez 10 exemplaires et obtenez une couverture de variante gratuite par Walter Simonson!



The Crow: Lethe # 2 – Couverture A: Peach Momoko

Tim Seeley (w) • Ilias Kyriazis (a) • Peach Momoko (c)

Null Narcos, l'homme qui ne connaît pas la douleur, est accusé du meurtre de la femme qui l'a amené dans le side-show Freak Chic. Avec des trous géants en mémoire, même Null n'est pas sûr d'être innocent. Mais il devra bientôt décider, car une force sinistre qui mange des corbeaux chasse ses amis. De l'écrivain / artiste Tim Seeley (Lanternes vertes, Nightwing, Shatterstar).

FC • 32 pages • 3,99 $

The Crow: Lethe # 2 (sur 3) – Couverture B: Tim Seeley

Tim Seeley (w) • Ilias Kyriazis (a) • Tim Seeley (c)

FC • 32 pages • 3,99 $

* Incitations des détaillants:

Commandez 10 exemplaires et obtenez une couverture de variante d'encre gratuite par Tim Seeley!

Commandez 85% de vos commandes n ° 1 et recevez votre commande entièrement remboursable!



Usagi Color Classics # 3

Stan Sakai (w & a & c)

Ne manquez pas le pivot Usagi Yojimbo questions qui ont commencé un voyage de plusieurs décennies! Ce numéro présente les parties cinq et six du classique "Samouraï" histoire détaillant certains des moments les plus formatifs d'Usagi dans la formation avec toutes les nouvelles couleurs par Ronda Pattison!

FC • 32 pages • 3,99 $



Usagi Yojimbo # 9

Stan Sakai (w & a & c)

"Tatami ” Partie 2 sur 2. Un nouveau scénario qui agit comme un grand saut de point commence ici! Usagi aide à garder une cargaison de tatamis pour une importante cérémonie du thé lorsqu'ils sont attaqués par le clan Neko Ninja qui est embauché pour empêcher les tapis d'arriver à destination. Lui, ainsi que le ninja exclu, Chizu, sont confrontés à des chances presque impossibles de terminer leur mission, mais tous les plans ne se déroulent pas comme prévu.

FC • 32 pages • 3,99 $



Je peux vous vendre un corps # 4

Ryan Ferrier (w) • George Kambadais (a et c)

Les 48 heures de Denny Little pour ramasser une centaine de dollars et déplacer un gangster mort sont en place, et les choses semblent très défavorables pour notre malheureux médium et sa petite amie voleuse de banque. Denny se fait probablement tirer dessus dans son grand visage muet… à moins qu'un démon qui suce l'âme ne l'atteigne en premier!

FC • 32 pages • 3,99 $



From Hell: Master Edition # 10 (étagère du haut)

Alan Moore (w) • Eddie Campbell (a et c)

«Mon roman graphique préféré de tous les temps… un travail immense et majestueux sur les meurtres de Jack l'Éventreur, le sombre monde victorien dans lequel ils se sont produits et la naissance du 20e siècle.» —Warren Ellis, Divertissement hebdomadaire

Expérience DE L'ENFER comme jamais auparavant: entièrement restauré et en couleur!

Le best-seller primé DE L'ENFER, souvent classé parmi les plus grands romans graphiques de tous les temps, prend de nouvelles dimensions DE L'ENFER: The Master Edition, rehaussé de teintes impressionnistes par Eddie Campbell lui-même.

Ce volume contient le chapitre 14, l'épilogue, et «Danse des Gull-Catchers» ainsi que toutes les annotations d'origine.

FC • 72 pages • 7,99 $



Dungeons & Dragons: Infernal Tides # 5–Couverture A: Max Dunbar

Jim Zub (w) • Max Dunbar (a) • Max Dunbar (c)

Ça y est–la bataille finale pour les âmes de nos héros et de la ville d'Elturel! Même si Minsc et ses compagnons survivent à ce périlleux voyage, il y aura de l'enfer à payer!

FC • 32 pages • 3,99 $

Dungeons & Dragons: Infernal Tides # 5 – Couverture B: Feuille de personnage

Jim Zub (w) • Max Dunbar (a) • Max Dunbar (c)

FC • 32 pages • 3,99 $

* Incitations des détaillants:

Commandez 10 exemplaires et obtenez une couverture de variante d'encre gratuite par Max Dunbar!



Ghostbusters: An One # 3 (of 4) —COVER A: Dan Schoening

Erik Burnham (w) • Dan Schoening (a) • Dan Schoening (c)

En prévision de la nouvelle chasseurs de fantômes long métrage à venir en salles à l'été 2020, nous revenons sur la première année de travail de Boys in Grey, mettant en vedette des aventures jamais vues auparavant!

C’est au tour de PETER VENKMAN d’être interviewé pour la biographie de Ghostbusters, et il se révèle être un sujet insaisissable… jusqu’à ce qu’il parle des actualités nationales du joli poltergeist qui hantait un club de danse à la mode à New York! La discothèque est peut-être morte, mais cela ne signifie pas qu'elle ne reviendra pas! Ghostbusters: première année continue ici!

FC • 32 pages • 3,99 $

Ghostbusters: Year One # 3 (sur 4) – Couverture B: Dan Schoening

Erik Burnham (w) • Dan Schoening (a et c)

FC • 32 pages • 3,99 $

* Incitations des détaillants:

Commandez 10 exemplaires et obtenez une couverture de variante gratuite de Ghostbusters art alun, favori des fans, Tim Lattie!

Points de balle:

Par l'équipe créative d'écrivains préférée des fans et acclamée par la critique Erik Burnham , artiste Dan Schoening et coloriste Luis Antonio Delgado!

, artiste et coloriste Cover A (Schoening) fait partie d'un ensemble thématique de 4 numéros mettant en vedette chaque «buster en solo!

Cover B (Schoening) fait partie d'un ensemble interconnecté à 4 numéros!

Mon petit poney: l'amitié est magique # 88 – Couverture A: Tony Fleecs

Ted Anderson (w) • Tony Fleecs (a et c)

La conclusion de la passionnante aventure en deux parties de Ted Anderson est arrivée!

La violation de Draytona a commencé! Big McIntosh et Silver Streak s'affrontent pour déterminer le sort de leur amitié; Rainbow Dash fait la course pour faire ses preuves (encore!); et Sacks Roamer fait la course pour récupérer ses biens volés afin de les faire franchir la frontière du Yakyakistan! Qui va sortir vainqueur?.

FC • 32 pages • 3,99 $

Mon petit poney: l'amitié est magique # 88 – Couverture B: Sara Richard

Ted Anderson (w) • Tony Fleecs (a) • Sara Richard (c)

FC • 32 pages • 3,99 $

*Retailer incentives:

Order 10 copies and get one free variant cover by Yancey Labat!



My Little Pony Equestria Girls: Canterlot High: March Radness

Danny Djeljosevic, Toni Kuusisto, Christina Rice (w) • Toni Kuusisto (a & c)

Spring has sprung, and your favorite Equestria girls are back with three brand-new adventures! Celebrate March Radness with the Spring Athletic event, a visit by the famous A.K. Yearling herself, and… detention?! Return to Canterlot High, where mischief, fun, and friendship collide!

FC • 48 pages • $5.99

*Retailer incentives:

Order 10 copies and get one free variant cover by Tony Fleecs!

Starcadia Quest: Heart of a Star

James Roberts (w) • Aurelio Mazzara (a) • Nicoletta Baldari (c)

CMON games brings their most beloved game properties to graphic novels!

The Starcadia universe is expanding for the first time with all new stories. Expanding the world of Starcadia Quest, the latest stand-alone game in the Arcadia Quest family where players fight alien monsters and each other, find new gear, explore the far reaches of space, and do their best to not become alien chow.

TPB • FC • $9.99 • 80 pages • 6” x 9” • ISBN: 978-1-68405-646-0

Bullet points:

Speed Bump

Dave Coverly (a & w & c)

This silver anniversary edition of Dave Coverly’s Reuben award-winning Speed Bump collects 300 of his best cartoons into one full-color hardcover book.

25 years of ideas. 25 years of drawings. 25 years of coffee. Man, that’s a lot of coffee.

Coverly’s work has appeared in over 400 newspapers, including the Washington Post, le Los Angeles Times, et le Detroit Free Press, as well as in Parade magazine, textbooks, greeting cards, and even on that internet thingy.

Dry and gentle not only describes Dave’s hands, but his sense of humor as well. And while there are no guarantees in life, this new collection of Speed Bump cartoons hopes to make you think, smile, snort awkwardly, rethink, pause for a bathroom break, maybe get a second cup of coffee, and return to read a few more before realizing you really should be doing something a little more productive.

TPB • FC • $19.99 • 204 pages • ISBN: 978-1-68405-704-7



Complete Chester Gould’s Dick Tracy, Vol. 28

Chester Gould (w & a & c)

The square-jawed detective fights a menagerie of grotesque villains in this staple of comics and crime fiction!

The square-jawed detective fights it out with one thug after another, including Lispy and the visually grotesque villain appropriately named The Brain. These stories are replete with murder, suicide, gangland execution, dope smuggling, a deadly natural disaster, and not one but two main characters on the verge of death.. All this and the return of retired Chief Brandon in the penultimate volume of Chester Gould’s Dick Tracy, collecting strips from July 7, 1974 to March 14, 1976.

HC • B&W • $44.99 • 288 pages • 11” x 8-1/2” • ISBN: 978-1-68405-690-3

Four Sisters, Vol. 3: Bettina

Cati Baur, Malika Ferdjoukh (w) • Cati Baur (a & c)

Navigate the ebbs and flows of life with the Verdalaine sisters in their crumbling French family manor in this original graphic novel based on the best-selling novels by Malika Ferdjoukh.

Hortense’s friend Muguette is still hospitalized and Bettina still heartbroken over the boy with whom she’s fallen in love. Spring brings romance for Charlie, eldest sister and de facto matriarch, but it also brings headaches in the form of Harry and Desiree, the rowdy cousins visiting during school break. But they aren’t the only new faces around. With funds short, Charlie is forced to rent out an empty wing of the ramshackle seaside manor where they live–the wing where the ghosts of their deceased parents have an affectionate habit of popping up now and then! The new tenant’s name is Tancred, and he turns out to be young, funny, single… and handsome!

TPB • FC • $19.99 • 160 pages • 8-1/2” x 11” • ISBN: 978-1-68405-645-3



The Grot: The Story of the Swamp City Grifters (Top Shelf)

Pat Grant (w & a & c)

In his follow-up to the critically acclaimed Bleu, Pat Grant confirms his reputation as “the Australian Mark Twain” (Craig Thompson, author of Blankets et Habibi) with a page-turning graphic novel about economic inequality and exploitation, desperation, and the gambler’s addiction to hope even in the worst of times.

The Australian landscape is traumatized. Plague is rampant. Machines only work as well as the poor sod pedaling them. Things are hotter and wetter than they used to be, giving the whole place the vibe of a sweaty armpit.

Lippy and Penn are holding to set up shop in a grimy boom-town, but they’ve got to stay frosty, because it’s teeming with hustlers, swindlers, and scoundrels. It’s the sort of place where a lucky moron could make an outrageous fortune in an afternoon and lose it all before bedtime. The sort of place where two enterprising teenagers could really make something of themselves. Or so they say.

“Wholly original, enormously entertaining… a new talent that we may be enjoying for decades to come.”—The AV Club

TPB • FC • $19.99 • 200 pages • ISBN: 978-1-60309-466-5



IDW GAMES MARCH 2020

Best Seller



Munchkin Teenage Mutant Ninja Turtles Deluxe

Steve Jackson Games and Jon Cohn (d) Kevin Eastman and Tadd Galusha (a)

Teenage Mutant Ninja Les tortues blends the humor and gameplay of Munchkin with the enemies and “team-up” themes of the iconic Teenage Mutant Ninja Les tortues comics.

Bullet points:

· Officially licensed game based on the fan favorite comic book series and Munchkin card game!

· A must-play for any Munchkin fan, Munchkin TMNT puts a radical spin on the classic Munchkin rules.

· Includes a mounted level tracker and 6 standees featuring artwork by TMNT co-creator Kevin Eastman!

3-6 players Playable from ages 10+ 60-120 minutes MSRP $29.95 UPC: 8-27714-01575-1

Item #: IDW 01575

AVAILABLE NOW!

High Reviews!



Death Note: Confrontation

Jordan Goddard & Mandy Goddard (d)

The mysterious killer Kira has managed to take another life. Baffled by Kira’s ability to seemingly strike anyone, anywhere, Interpol have called in the legendary detective “L”. Now the cat and mouse game begins, L must feed Kira specific targets in order to deduce Kira’s location, and ultimately his identity. Meanwhile, Kira continues to enact his supernatural brand of homicidal justice, racing toward completing his list and disappearing without a trace.

Bullet points:

· Track or cover up the killer’s movements on your own hidden grid.

· Outguess your opponent in high-risk, high-reward bluffing rounds.

· Use deduction and clever feints to pinpoint the killer’s location.

2 players • Playable from ages 16+ • 30 minutes • MSRP $29.99 • UPC: 8-27714-01423-5

Item #: IDW 01423

AVAILABLE NOW!

High Reviews!



Edgar Allan Poe’s The Masque of the Red Death

Adam Wyse (d) Gris Grimly (a & c)

Based on Edgar Allan Poe’s sinister story, Masque of the Red Death pits you and up to 6 of your friends against each other as you hobnob with the Prince. But disaster strikes at midnight. You must balance your actions carefully between currying the Prince’s favor and discovering which rooms the Red Death will visit. After all, having the highest social standing only matters if you survive…

With stunning art by Gris Grimly, Masque of the Red Death is sure to delight …and disturb you!

4-7 players Playable from ages 14+ 60-90 minutes MSRP $59.99 UPC: 8-27714-01379-5

Item #: IDW 01379

AVAILABLE NOW!

High Reviews!



The Legend of Korra: Pro-bending Arena

Sen-Foong Lim & Jessey Wright (d) • Tony Vargas (a)

Few diversions in Republic City offer as much excitement as attending a pro-bending game! This is doubly true when the teams facing off in the hexagonal ring are the reigning champs the White Falls Wolfbats and their fierce challengers the Future Industry Fire Ferrets!

Bullet points:

· A card drafting strategy game based on the popular animated series!

· Game design from Sen-Foong Lim (Junk Art) and Jessey Wright (Pocket Adventure)!

· Features 6 highly detailed miniatures.

2 players • Playable from ages 14+ • 30 minutes • MSRP $49.99 • UPC: 8-27714-01327-6

Item #: IDW 01327

AVAILABLE NOW!

Best Seller!



Batman The Animated Series: Rogues Gallery

Sen-Foong Lim & Jessey Wright (d) • Chris Fenoglio, Jack Lawrence, Dario Brizuela, Marcelo Ferreira & TableTaffy (a)

Gotham City’s coffers are ripe for the robbing, but one thing stands in the way of the city’s super villains – the reviled Batman. Choose your favorite villain, then go on crime sprees, steal powerful upgrades, recruit nefarious accomplices, and race to complete your master plan and be the first to defeat the World’s Greatest Detective!

Bullet points:

Roll dice to go on crime sprees, collecting cash and avoiding capture.

Purchase various gear and accomplice cards on the black market.

Push your luck at the right moment to attract and defeat Homme chauve-souris.

3-5 players • Playable from ages 12+ • 30-45 minutes • MSRP $34.99 • UPC: 8-27714-01658-1

Item #: IDW 01658

AVAILABLE NOW!

Movie Tie-In!



Sonic the Hedgehog: Crash Course

Sean McDonald (d)

Speeding through the classic Green Hill Zone, players in Sonic the Hedgehog Crash Course race to be the first player to collect 5 of the 7 Chaos Emeralds!

Bullet points:

· Race forward and leave your opponents in the dust

· Collect items then heal damage

· Win if you’re the fastest to earn the most Chaos Emeralds!

· Includes 4 pre-painted plastic miniatures!

2-4 players Playable from ages 8+ 30-45 minutes MSRP $29.99 UPC: 8-27714-01484-6

Item #: IDW 01484

AVAILABLE NOW!