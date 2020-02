Ja Morant répond à Steph Curry et Iguodala avec une photo épique de Kevin Durant

Ja a eu la réfutation parfaite.



Les gardes des Memphis Grizzlies, Dillon Brooks et Ja Morant, ont clairement indiqué qu’ils n’avaient pas besoin ni ne souhaitaient que l’attaquant vétéran Andre Iguodala se joigne à l’équipe. Iguodala, qui a été échangé à Memphis pendant la morte-saison, n’a pas joué une seconde pour le Grizz cette saison et c’est exactement ce que Brooks et Morant aiment.

En fait, Brooks espère qu’Iggy sera échangé avant la date limite de jeudi afin qu’ils “puissent lui montrer ce qu’est vraiment Memphis”.

Peu de temps après les commentaires de Brooks sur l’ex-attaquant des Warriors, Stephen Curry a sauté dans le mix. Le double MVP de la NBA n’a pas eu besoin de mots pour faire passer son message, car il a plutôt posté une photo d’Iguodala tenant le trophée Larry O’Brien avec un emoji “Shhh” bien placé.

Au réveil ce matin, Ja Morant s’est connecté à Twitter dot pour émettre sa réponse – et, comme Curry, Ja n’avait besoin que d’une image et d’un emoji “Shhh”. Ja, cependant, a choisi d’utiliser une photo d’un tenant du titre Kevin Durant, minimisant apparemment la valeur d’Iggy sur ces équipes de championnat.

Il reste à voir si les Grizzlies accepteront d’échanger Iguodala avant la date limite de jeudi après-midi, mais il semble que plusieurs candidats soient intéressés par ses services. Pendant ce temps, les Grizzlies sans Iggy sont passés à 25-25 cette saison, ce qui les place au huitième rang de la Conférence Ouest.

Brandon Dill / ..