Ja Morant répond au cri de Lil Wayne

Lil Wayne a fait l’éloge de Ja Morant lors d’une apparition sur le podcast “All The Smoke”.



Ja Morant le tuait lors de sa première année en NBA, avant la suspension de la saison en raison du Coronavirus. Si et quand la ligue reprendra, les Grizzlies de Morant’s Memphis seront dans une place en séries éliminatoires, ce que personne n’aurait prédit au début de la saison. Cela dit, Morant a impressionné beaucoup de gens, y compris certains des artistes les plus connus du monde entier. Lors d’un récent épisode du podcast “All The Smoke”, Lil Wayne a félicité Morant pour être l’un des meilleurs jeunes joueurs de toute la ligue.

Morant a été mis au courant de cet éloge et est allé sur Twitter avec un mot: “Amour”. De toute évidence, Morant a été surpris par le cri, même s’il était incroyablement heureux de le recevoir.

Morant a également fait un grand cas pour lui-même pour gagner les honneurs de recrue de l’année. Si la ligue reprend, en fait, Morant sera sûrement un verrou pour la récompense. Alors que l’on pourrait faire valoir Zion Williamson, la star des Pélicans n’a joué que moins de la moitié de la saison, tandis que Morant aurait joué une campagne complète. Ce fait à lui seul devrait faire beaucoup pour décider qui recevra l’honneur ROTY.

Quoi qu’il en soit, il est clair que Morant a déjà un impact énorme sur le sport.

