Ja Rule défie 50 cents pour battre la bataille

Ja Rule veut de la fumée.

Après des batailles de beat de haut niveau entre RZA et DJ Premier, Hit-Boy et Boi-1da, et T-Pain et Lil Jon, Ja Rule se dit prêt à affronter son rival de longue date 50 Cent dans le cadre de Timbaland et Swizz Beatz. populaire série «Versuz» sur Instagram Live.

Le rappeur Murder Inc. a fait cette annonce lors d’un Instagram Live entre Swizz et Fat Joe. “Ja Rule dit qu’il aime le hip-hop avant tout et qu’il veut le faire pour la culture”, a déclaré Joe.

Il a ensuite appelé Ja au téléphone pour lancer lui-même le défi. “Je veux toute la fumée, mais je vais me comporter”, a-t-il promis.

Fat Joe a déclaré que leur bataille allait briser Internet. “Cela briserait Internet d’une mauvaise façon”, a ajouté Ja. «Ça va être foutu pour de vrai. Ils ne pourront peut-être pas le remettre en place pendant une semaine ou deux. Nous pouvons le faire pour la culture, ni ** a. »

Swizz, qui organise les batailles hebdomadaires, semblait ouvert à l’idée mais voulait s’assurer que «ses intentions sont là où elles doivent être». Il a dit à Ja de lui envoyer ses 20 meilleures chansons. “Nous allons le prendre à partir de là.”

50 n’a pas répondu au défi de Ja. Les deux ont une longue histoire de boeuf, remontant à plus de deux décennies. “Nous sommes des ennemis jurés pour toujours”, a déclaré Ja à Andy Cohen de Bravo en octobre.

Selon 50 personnes, la rivalité ne prendra fin qu’après la mort de l’un d’eux. “Ce n’est jamais fini. Nous pouvons faire une pause, mais [it] ce n’est pas fini jusqu’à ce que l’un de nous disparaisse », a-t-il dit un jour.