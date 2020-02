Jack Cutmore-Scott revient pour la série télévisée Jury Duty

Selon Deadline, Jack Cutmore-Scott (Tromperie) fait rapport pour Service juridique, un pilote de comédie hybride d’une demi-heure de la co-créatrice de 9JKL Dana Klein, de l’écrivaine Stephanie Darrow, des producteurs britanniques Big Talk Productions et des studios de télévision CBS.

La série, écrite par Klein et Darrow et basée sur le format britannique Nous le jury, suit un groupe de jurés qui sont regroupés jusqu’à ce qu’ils puissent rendre un verdict. Malheureusement, ils sont en désaccord sur tout, y compris ce qu’il faut manger au déjeuner, ce qui pourrait en effet faire un très long processus.

Cutmore-Scott s’occupera des tâches principales en tant que John “Hutty” Huttman, un leader charismatique qui n’est pas content d’être sélectionné pour le jury et promet de le rendre aussi divertissant que possible.

La version britannique originale a été créée par le comédien de stand-up James Acaster et créée sur BBC Two.

Klein et Darrow serviront de producteurs exécutifs pour le projet pilote CBS.

Cutmore-Scott est connu pour la comédie Fox Cooper Barrett’s Guide to Surviving Life et le drame ABC Deception. Il est également apparu dans Dunkerque de Christopher Nolan et figure également dans le prochain film Tenet du réalisateur.