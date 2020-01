Jack Dorsey explique pourquoi Twitter ne vous laissera jamais modifier

Si vous êtes un tweeter dans l’âme et aussi un perfectionniste féroce avec votre orthographe, vous vous retrouverez dans la situation fastidieuse d’avoir à supprimer un tweet, à le réécrire et à le republier. C’est pourquoi plusieurs fois vous ignorez simplement l’erreur. Cela et bien d’autres choses ont incité les gens à réclamer une option pour modifier un tweet. Cependant Jack Dorsey, PDG de Twitter, a expliqué pourquoi nous ne pouvons jamais le faire, ou du moins pas dans les prochains jours, semaines et mois.

Nous recommandons également: Twitter n’éliminera pas la pornographie de sa plateforme en 2020

Lors d’une réunion avec Wired, Joack Dorsey a révélé quelques faits curieux sur Twitter. Par exemple, Saviez-vous que l’oiseau bleu du logo a un nom? Et saviez-vous que c’était Larry, nommé en l’honneur de Larry Bird, l’ancien joueur NBA des Boston Celtics? Probablement non. Et, comme les millions d’utilisateurs de la plateforme Vous ne saviez sûrement pas pourquoi ils ne vous ont jamais donné la possibilité de modifier vos tweets. Mais après tout, il y a une raison:

La raison pour laquelle il n’y a pas de bouton à modifier et il n’y en a pas traditionnellement est que nous avons commencé en tant que service de messagerie texte dans SMS. Comme vous le savez, lorsque vous envoyez un message, vous ne pouvez plus le supprimer. Nous voulions conserver cette ambiance et ce sentiment de nos premiers jours.

Mais pour Dorsey, ce n’est pas seulement un problème sentimental, car le manque d’option de modification fait partie de l’identité de la plate-forme et permet aux utilisateurs de citer un tweet ou de le retweeter sans craindre qu’il ne soit modifié plus tard. Bien que oui, rien n’empêche quelqu’un de le supprimer de rien.

Et pour les maniaques de l’orthographe qui doivent supprimer un tweet pour le publier à nouveau sans erreurs, il existe une possibilité que Twitter implémente un moyen de corriger ce genre de chose. Une façon de le faire serait offrir un petit laps de temps entre le moment où l’utilisateur envoie le tweet et le moment où il est publié pour pouvoir le modifier dans cet espace, similaire à ce qui se passe dans Facebook Messenger ou dans les mails Gmail. Cependant, “nous ne le ferons probablement jamais”, a déclaré Dorsey.

.