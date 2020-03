Jack Gleeson reviendra à la télévision après avoir joué le détesté Joffrey dans ‘Game of Thrones’

Jack Gleeson est devenu célèbre en 2011 à l’âge de 19 ans lorsqu’il a joué l’un des personnages les plus détestés sur le petit écran, le roi Joffrey Baratheon dans “ Game of Thrones ”. L’interprète est venu si bien faire son rôle qu’il a traversé l’écran et malheureusement de nombreux téléspectateurs de fiction ont commencé à l’insulter à la fois sur les réseaux sociaux et dans la rue, une situation qui a finalement dépassé l’acteur et l’a fait sortir des caméras.

Jack Gleeson dans le rôle de Joffrey Baratheon dans Game of Thrones

Après six ans, l’acteur né à Cork réapparaîtra sur le petit écran avec la nouvelle comédie de la BBC ‘Two Out of Her Mind’, dans laquelle il partagera le casting avec Sara Pascoe. Il s’agit d’une sitcom en six épisodes mettant en vedette un groupe de personnages excentriques et très frappants qui devront faire face à des problèmes quotidiens, tels que la famille ou l’anxiété, entre autres. Pascoe elle-même a été en charge de l’écriture de la série, qui sera produite par les célèbres Simon Pegg et Nick Frost.

Pascoe a défini la série comme «une expression directe de son esprit». “Nous avons transformé mon cerveau en parc à thème et tout le monde est invité. Le casting est incroyable et j’ai hâte que les gens voient ce que nous avons fait“a avoué l’actrice et comédienne anglaise. Le casting est complété par Juliet Stevenson (‘Riviera’), Fiona Button (‘The Split’), Navin Chowdhry (‘Doctor Foster’), Cariad Lloyd (‘Peep Show’) et le le rappeur Scroobius Pip, comme le détaille Radio Times.

Un retrait pas loin

Jack Gleeson a décidé de laisser sa carrière professionnelle de côté après avoir terminé son rôle dans ‘Game of Thrones’ et Il a commencé une carrière en philosophie au Trinity College de Dublin. Cependant, il est resté actif dans d’autres types de projets. Gleeson a été un membre fondateur de la compagnie de théâtre Collapsing Horse, dont il a joué dans certaines œuvres. Avec “ Two Out of Her Mind ”, il vivra son retour tant attendu sur le médium qui lui a valu la gloire, et la chaleur du public venu le brûler.

