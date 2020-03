Jack Hugh Jackman et Deborra-Lee Furness ‘réinitialisent’ leur relation tout le temps

Hugh Jackman et son épouse Deborra

L’acteur pense qu’ils sont toujours amoureux après 25 ans de mariage.

Hugh Jackman a révélé à quel point son mariage avec l’actrice Deborra-Lee Furness était frais. Selon l’acteur de 51 ans, ils “rétablissent” leur relation tout le temps.

Jackman et Furness se sont mariés en 1996, et l’acteur pense qu’ils sont toujours amoureux après 25 ans parce qu’ils “font une pause” et se souviennent pourquoi ils sont tombés amoureux en premier lieu.

S’adressant au magazine People, la star de Logan a déclaré: «Nous apprenons toujours et les gens changent, et bien que nous soyons ensemble depuis 25 ans, vous devez recommencer tout le temps. Je pense toujours à quel point il est amusant, étonnant et intelligent. Plus le temps passe, mieux c’est », explique-t-il.

La star du plus grand showman a déclaré que lui et Deborra, qui ont ensemble Oscar, 19 ans et Ava, 14 ans, ont conclu un pacte au début de leur relation: ils parlent toujours lorsqu’ils se rencontrent à un “ carrefour ”. dans leurs vies.

Il a expliqué: «Avant d’avoir des enfants, Deb et moi avons pris une décision simple mais puissante, de toujours nous regarder dans les yeux lorsque nous atteignons un carrefour dans notre vie. Parfois, ils sont grands, parfois ils sont petits, parfois nous ne réalisons pas qu’il y a un problème avant de regarder en arrière. Mais dans ces moments, nous avons dit que nous nous demanderions: «Est-ce bon ou mauvais pour notre mariage? -notre famille? «», Commente-t-il.

