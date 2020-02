Jack meurt-il dans Silent Witness? Cinq théories Twitter qui n’augurent rien de bon pour David Caves! – HITC

Les fans de Silent Witness sont prêts pour une fin de série dramatique après l’épisode 9 se terminant sur un cliffhanger agonisant.

N’est-ce pas le pire des cliffhangers?

Les fans de la série dramatique BBC One Silent Witness le penseront certainement après le neuvième épisode de la série 23 qui a laissé le personnage préféré des fans, Jack Hodgson, se battre pour sa vie alors que les crédits roulaient.

C’était une façon angoissante que l’épisode se termine, d’autant plus que nous avons une journée supplémentaire pour attendre la finale grâce à la diffusion par la BBC d’un match de la FA Cup dans le créneau horaire habituel de Silent Witness.

En réponse à l’épisode, de nombreux fans de Silent Witness n’ont pas perdu de temps pour se rendre sur les réseaux sociaux pour donner leur avis avant le dernier épisode de mercredi.

L’histoire de l’épisode 9

L’épisode 9 de la 23e série de Silent Witness s’est mis en marche lorsque Thomas a été envoyé pour enquêter sur la mort du soldat John Healy, décédé lors d’un exercice d’entraînement militaire.

Sa mort est soupçonnée d’avoir entraîné une exposition au gaz CS (gaz lacrymogène) après qu’il semble que la victime soit décédée d’un anévrisme.

Cependant, lorsque Thomas découvre des traces d’un possible agent neurotoxique dans son système, la famille de Healy, craignant une dissimulation, demande des réponses sur sa mort.

Jack commence également à travailler sur l’affaire mais met fin à l’épisode avec incapacité et en route vers l’hôpital avec des fans qui craignent le pire.

Pendant ce temps, Clarissa, qui a dû endurer des problèmes personnels assez difficiles au cours des derniers épisodes, joue avec l’idée de mettre un terme à son séjour au Lyell Center.

Les fans réagissent au dramatique cliffhanger

Il est sûr de dire que les fans de Silent Witness n’ont pas perdu de temps à se rendre sur les réseaux sociaux pour donner leur avis sur l’épisode et sur ce qui pourrait suivre pour l’équipe Lyell dans l’épisode 10.

De toute évidence, le destin de Jack dans le prochain épisode a été un sujet de discussion énorme avec des fans proposant des théories et des raisons pour justifier le personnage, espérons-le.

Un utilisateur de Twitter a commenté: “Jack ne peut pas mourir, qui fera toute la chasse?”

Un autre a ajouté: «Bien sûr, Jack survivra. Parce que je veux savoir comment diable il a su que le soldat s’était arrêté pour reprendre son souffle? »

Pendant ce temps, ce fan a demandé: “@thelizcarr suppose que Jack mourant presque vous fait changer d’avis et vous ne pouvez pas quitter le Lyell Center.”

Liz était un autre sujet énorme dans l’esprit des fans après l’épisode, comme l’a dit ce fan: “Sans Jack & Clarissa, dont on suppose qu’ils vont partir, il n’y aura pas de #SilentWitness ou est-ce juste mon vœu pieux que Clarissa sauve la situation?”

Et enfin, ce fan veut désespérément que Jack passe à travers pour que lui et Nikki puissent enfin se réunir: «Je suis désolé mais si c’est la fin pour Jack et #jakki ne se sont toujours pas réunis, je vivrai mon la vie dans la douleur. “

Quand regarder le dernier épisode

Malheureusement pour les fans de Silent Witness, ils auront un jour supplémentaire à attendre avant de découvrir comment la série dramatique prendra fin.

Alors que la majorité de la série a été diffusée les lundis et mardis chaque semaine, les fans devront attendre jusqu’à 21 heures le mercredi 5 février pour le prochain épisode alors que la BBC One diffusera le football de la FA Cup mardi à la place.

