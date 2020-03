Jack Quaid (‘The Boys’) est heureux que la série soit moins violente que la bande dessinée

Pendant deux jours consécutifs, l’acteur Jack Quaid a rencontré des fans espagnols qui ont pu assister à la première édition du Valencia Comics Lounge. En l’occurrence, l’Américain a commenté son expérience dans des films tels que “The Hunger Games”, ainsi que dans la série “The Boys”, qui incarne le surnom de Hughie. Naturellement, lors d’une des réunions, l’adaptation du matériel original est sortie, une série de bandes dessinées de Garth Ennis et Darick Robertson, qui, pour l’acteur, est impeccable.

Jack Quaid, au Valencia Comic Show

Bien que Quaid reconnaisse qu’il ne savait rien des bandes dessinées quand on lui a offert le papier, il a fini par les lire complètement pour le préparer. Selon ses paroles, “un grand travail d’adaptation de la bande dessinée au monde dans lequel nous vivons maintenant”, ce qui signifie que bon nombre des scènes de violence et de sexe les plus explicites ont été omises. Car oui, bien que l’adaptation télévisuelle d’Amazon ait déjà un ton clairement adulte, la bande dessinée contenait des scènes encore plus risquées.

Loin de regretter ces pertes dans l’adaptation, le fils de Meg Ryan et Dennis Quaid s’est réjoui que beaucoup de ces scènes violentes qui sont la marque de la bande dessinée n’aient pas été vues dans la série. “Il y a une fine frontière entre une violence amusante, comme celle que nous avons, et celle qui vous dégoûte”, a expliqué l’acteur au public valencien.

Un petit aperçu

Bien sûr, lors de la réunion, le sujet de la deuxième saison attendue a également été discuté, sur lequel Quaid, également évidemment, a déclaré qu’il ne pouvait rien dire. Selon ses mots, il arrivera “bientôt”, bien qu’il ait anticipé que son personnage évoluait, devant se cacher, ce qui est logique compte tenu du point où la fiction est restée. En outre, Quaid dit que Hughie passe de «l’anxiété intense» de la première saison à la «dépression» de la seconde, où il doit affronter tout ce qu’il a vécu.

Jack Quaid, dans «The Boys»

De plus, depuis que la nouvelle saison est entièrement tournée, il a avancé que la scène qui lui avait coûté le plus de tournage était celle qui tournait autour de lui pendant qu’il dormait. Apparemment, les autres personnages sont ceux qui se sont déplacés autour du sien, mais, comme il l’a expliqué, ce rôle passif n’est pas aussi facile qu’il y paraît: “En tant qu’acteur, le plus difficile est de ne rien faire. À tout moment, j’ai commencé à sourire ou à rire à haute voix.”.

La pression d’être Simon Pegg

Revenant au thème de l’adaptation, l’un des défis du rôle de Hughie était de faire oublier aux fans de bande dessinée que le personnage ressemblait à Simon Pegg. Les créateurs ont modelé son visage et son expression en utilisant ceux de l’acteur britannique, quelque chose qui C’était beaucoup de pression au début pour Quaid, qui dit que Pegg “est un vrai héros”.

“C’était un défi intimidant au début, mais c’était génial”, a déclaré Quaid, qui avait peur d’être comparé à son indice de référence. Puis il a eu l’opportunité de travailler avec Simon Pegg lui-même quand il a rejoint la série, faisant de son père. Apparemment, ils ont fait de bonnes miettes, au point que Quaid se réfère à lui comme “la personne la plus sympathique de la planète”, et a reconnu qu’il a été enregistré dans son annuaire téléphonique comme “British Dad”.

.