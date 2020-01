Jack Reacher Series Adaptation Greenlit par Amazon Studios

Adaptation de la série Jack Reacher éclairée par Amazon Studios

Une série dramatique Jack Reacher a été éclairée par Amazon Studios, a confirmé Deadline. Le spectacle sera basé sur le personnage de la série de livres mondiale la plus vendue de Lee Child.

La série sera écrite et présentée par Nick Santora (Scorpion, Évasion de la prison). La première saison sera apparemment basée sur The Killing Floor, le premier roman de Jack Reacher dans la série Child’s.

«Lee Child a créé un personnage et un monde incroyables; ce sera le but de chaque écrivain, producteur, acteur, exécutif et membre de l’équipe de capturer l’essence des livres de M. Child – et heureusement, Lee a été là, et continuera d’être là, pour nous aider à nous guider dans cette voie. séries. Il est le pouls de Reacher », dit Santora.

«C’était génial jusqu’à présent, mais vraiment, le plaisir commence ici. Maintenant, je connais ces gars-là, et Reacher est entre de bonnes mains, croyez-moi, “ a ajouté l’enfant.

La série sera produite par les studios Amazon Studios, Skydance Television et Paramount Television. Santora dirigera la production de la série. Les producteurs exécutifs incluent également Child, Don Granger, Scott Sullivan et Christopher McQuarrie, avec David Ellison, Dana Goldberg et Marcy Ross exécutant pour Skydance. Carolyn Harris supervisera le projet de Skydance.