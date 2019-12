JACKBOYS fait ressortir tout son équipage dans un visuel "Gang Gang"

Ils ont également livré un court métrage de 9 minutes.



Les JACKBOYS ont déclaré que c'était leur saison. Vendredi, Cactus Jack Records de Travis Scott a publié sa compilation JACKBOYS avec ROSALÍA, Lil Baby, Don Toliver, Sheck Wes, Pop Smoke, Young Thug, Offset et Quavo. Le projet à sept pistes est salué par les fans, bien que les critiques soient déçues car elles s'attendaient à un projet plus long.

Un jour exactement après la sortie du disque, les JACKBOYS sont revenus avec deux visuels: un court-métrage de neuf minutes et le clip de "Gang Gang". Le visuel présente non seulement des dizaines de manèges de luxe et de course de rue, mais les JACKBOYS et leur équipage fléchissent leur camaraderie pour la caméra. Les médias sociaux ont déclaré que "Gang Gang" était un favori des JACKBOYS, il n'est donc pas surprenant qu'ils soient allés avec celui-ci comme single principal.

Cependant, les fans s'attendent à ce que Travis et son équipe créent un visuel pour chaque chanson du projet. Nous aimerions voir "OUT WEST" avec Young Thug comme la prochaine vidéo sur la liste, mais qui sait ce que les JACKBOYS ont en réserve pour l'avenir. Découvrez "Gang Gang" et dites-nous ce que vous en pensez.

