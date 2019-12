JACKBOYS lance un court-métrage de 9 minutes pour accompagner la sortie de la compilation de Cactus Jack Records

Prêt pour leurs gros plans.



Vingt-quatre heures après la sortie de l'album de compilation JACKBOYS Cactus Jack Records, les JACKBOYS reviennent avec un court-métrage de neuf minutes. Réalisé par Cactus Jack et White Trash, le visuel présente les artistes du label et leur entourage alors qu'ils présentent des fouets épiques, dont le nouveau Tesla Cybertruck fessé.

Vous ne trouverez pas un mélange lourd de morceaux de JACKBOYS ici, cependant, le film se termine avec le début du clip de "Gang Gang". Le reste de la partition musicale a été créé par Travis Scott et Mike Dean MWA, et le long métrage noir-esque est empreint de plans époustouflants et de violence gratuite à l'arme à feu. Tout est au nom du divertissement, alors suivez le scénario et faites-nous part de vos réflexions.

En attendant, assurez-vous de vérifier la compilation JACKBOYS (si vous ne l'avez pas déjà fait) avec ROSALÍA, Lil Baby, Don Toliver, Sheck Wes, Pop Smoke, Young Thug, Offset et Quavo, et commentez la chanson qui est la meilleur dossier.

. (tagsToTranslate) JACKBOYS Vidéo "JACKBOYS" (t) JACKBOYS (t) Compilation JACKBOYS (t) Nouvelles vidéos (t) Hot New Hip Hop