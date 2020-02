Jackie Chan a fait don d’un million de yuans pour enquêter sur la guérison du coronavirus

Face à la forte crise de contagion et de décès dus au coronavirus en Chine, l’acteur Jackie Chan est sorti pour soutenir la science avec un fort don de 1 million de yuans pour enquêter sur un remède possible pour cette maladie.

Jusqu’à présent, en Chine, il y a eu plus de 31 000 cas de personnes infectées et au moins 630 personnes infectées sont décédées. Bien que le gouvernement ait déclaré la ville de Wuhan en quarantaine, la maladie s’est propagée dans au moins 20 autres pays, augmentant la possibilité que le coronavirus devienne une épidémie.

Face à cette terrible situation, l’acteur Jackie Chan a apporté une contribution financière importante pour mener des enquêtes sur un remède contre le virus et ainsi stopper la contagion et, surtout, les décès malheureux.

«Ces jours-ci, je vois« l’épidémie »de guerre nationale et je suis vraiment touché. A nous de faire face aux difficultés du pays. S’il vous plaît, nous devons donner des masques, des vêtements de protection et trouver constamment des canaux d’approvisionnement en matériel, vulgariser les connaissances en matière de prévention et de contrôle, chanter le gaz de ravitaillement, etc. » – L’acteur a partagé dans ses réseaux sociaux.

L’acteur hollywoodien a profité de ce médium pour inviter d’autres artistes à rejoindre la cause et ainsi soutenir la guérison de cette maladie avec plus de moyens. De plus, Jackie a sorti une chanson avec d’autres artistes du pays pour promouvoir le don.

«Nous aidons à combattre le virus, pas à ajouter le chaos au pays, ce que je suis prêt à faire pour vaincre l’épidémie ne peut être séparé du soutien de la science et de la technologie, je pense que beaucoup de gens et moi avons la même idée, nous espérons être dès que possible pour développer des médicaments spéciaux, pour sauver la vie de compatriotes malades. » – ajouté au message.

Bien que Jackie Chan considère qu’il a une idée enfantine, il est conscient que sa contribution est un merci à la science et à toutes les personnes qui travaillent chaque jour à la recherche de cette cure.

“S’il vous plaît, comprenez-moi aussi, peu importe combien d’argent est donné, ce que je veux, c’est voir des gens qui devraient profiter de la vie, je voudrais voir les fleurs de printemps chaudes, je veux voir l’humour chinois, un grand pas en avant.”

Merci Jackie Chan de s’inquiéter de la situation et d’avoir pris des mesures à ce sujet. Espérons que d’autres célébrités y voient un exemple à suivre et contribuent également à cette cause.

Découvrez la vidéo de la chanson ici:

