Jackie Warner de Bravo de «Work Out» propose de former n’importe qui en ligne pour une remise énorme

L’entraîneur des célébrités Jackie Warner de Bravo’s Work Out propose aux fans une offre qu’ils ne voudront probablement pas refuser.

Warner est allée sur Instagram pour partager qu’elle allait réduire considérablement son prix pour la formation personnelle et propose une formation virtuelle à un rabais énorme. Warner a associé son message à une vidéo de la maison de sa mère dans l’Ohio. Étant donné que de nombreux gymnases sont fermés pendant la pandémie de coronavirus, certains entraîneurs personnels proposent une formation virtuelle.

Jackie Warner | Chris Wolf / FilmMagic

“Donc, à partir de mercredi de cette semaine, je forme FaceTime à tous ceux qui en ont besoin en raison des fermetures de gymnases et de cours de fitness”, a écrit Warner avec sa vidéo. «Au lieu de mon taux normal de 200 par séance, je le ramène à 50 par séance jusqu’à la réouverture des gymnases. S’il vous plaît ne cessez pas de travailler! Votre système immunitaire et votre bonne santé sont complètement altérés par des entraînements intenses. »

Entraînement pour l’esprit et le corps

Warner a même partagé son numéro de téléphone pour faciliter la planification. “Tout ce que vous faites est d’appeler et de me laisser un message au 323.301.3522”, a-t-elle poursuivi dans son post Instagram. “Je vous contacterai personnellement et réserverai une ou plusieurs sessions pour les mer. Ven. Et sam. Premier arrivé premier servi. Tout ce dont vous avez besoin, c’est de votre corps. Pas de poids, juste une résistance corporelle. J’espère que cela vous aidera dans une petite mesure. Ne vous découragez pas – trouvez de nouvelles choses à la maison pour vous garder stimulé et préoccupé. Malheureusement, ma maison de mamans ne possède que tous mes DVD, donc j’en ai vraiment marre de mon visage et de ma voix! Ok, je posterai tout au long de ce voyage. Montrons au monde que l’Amérique est un pays unifié et compatissant! »

Elle a partagé dans sa vidéo que tout ce qui est nécessaire pour la formation est de se présenter via FaceTime et qu’aucun équipement n’est nécessaire. Elle propose cette offre spéciale pendant la fermeture des gymnases, a ajouté Warner.

De nombreux fans ont répondu et ont voulu prendre Warner sur son offre. Un autre fan espérait qu’elle pourrait également planifier du temps avec Warner pour stimuler la motivation. “Pouvez-vous me donner une session FaceTime pour vous parler de l’auto-sabotage et de la motivation?” demanda la personne. Warner a répondu: «Oui, je peux aimer.»

Warner est retourné en Ohio

Les fans de Work Out se souviennent de Warner en tant qu’entraîneur personnel de célébrités basé à Los Angeles. Mais elle a partagé qu’elle avait déménagé pour être proche de sa famille. “Sensationnel! C’est tellement fou! J’ai pris une heure de course à l’extérieur d’une belle journée chaude et venteuse dans l’Ohio », a-t-elle commencé son dernier post Instagram. «Je suis en train de trébucher sur le fait que mon Saint-Esprit m’a dit de nulle part le 23 janvier de déménager en Ohio et d’être proche de ma famille et le 29 février, j’étais complètement ému! Je vis dans une valise et dans la chambre d’amis de ma mère, mais je suis complètement heureuse et paisible. J’espère que vous pouvez tous trouver cet endroit en vous qui dit toujours la vérité. »

«Je l’appelle Dieu, mais certains l’appellent un guide universel qui nous relie tous. Les réponses sont là pour vous si vous vous ouvrez et écoutez. En raison d’une réponse écrasante à mes séances d’entraînement personnel de 50 $, j’ajoute un autre jour qui sera mardi et je limite les séances à 30 minutes. Honnêtement, personne ne peut prendre une heure de mes séances de résistance corporelle, alors ne vous inquiétez pas, vous aurez beaucoup de mal et si vous vous en tenez à cela, vous remarquerez de grands changements corporels / mentaux, je le promets. ”

«Je prépare des friandises à faible teneur en sucre par simple ennui et je les publierai. Mes pensées et mes prières vous accompagnent et nous sommes si résistants que nous passerons à travers cela et deviendrons de meilleurs individus et un monde meilleur. Je n’ai aucun doute sur le triomphe de l’esprit humain », a-t-elle partagé.