Jackson Paris Jackson fait ses débuts sur le podium à la Fashion Week de Paris

Paris Jackson

La fille du défunt Michael Jackson défile dans le spectacle final de Jean-Paul Gaultier.

Paris Jackson a donné au show final de Jean-Paul Gaultier un petit attrait stellaire lorsqu’il a fait ses débuts sur la piste à la Fashion Week de Paris mercredi 22 janvier.

La jeune femme de 21 ans a été surprise par une tenue hippie chic qui semblait avoir été faite sur mesure pour elle.

La star burlesque, Dita Von Teese, a également apporté un éclat de célébrité au spectacle, se pavanant sur la piste avec une tenue JPG sexy faite avec des ceintures et un corset, tandis que Gigi et Bella Hadid, Winnie Harlow, Irina Shayk et Joan Smalls était parmi les mannequins sur le podium à la fin de Gaultier.

L’événement a attiré des célébrités, qui voulaient voir le dernier défilé de mode de Gaultier: le mannequin français et ancienne première dame Carla Bruni, Eva Herzigova, Boy George et son collègue designer Christian Louboutin figuraient parmi les visages célèbres du public.

En ouvrant le programme, Gaultier a exhorté le public à recycler ses vêtements et a déclaré: «Dans mon premier spectacle et celui-ci, le dernier, il y a des créations faites avec le jean que j’ai porté. C’est le plus beau des matériaux. Comme de nombreux humains, il devient encore plus beau en vieillissant. »