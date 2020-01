Jacob Latimore et Calboy sont attentifs aux «détails»

Jacob Latimore est de retour avec encore une autre collaboration, cette fois en s’appuyant sur les talents de Calboy pour un peu d’aide sur sa dernière sélection “Détails”. En débutant la coupe, Latimore aborde également un ensemble de visuels alors qu’il assume le rôle de directeur de casting dans un clip sensuel.

C’est une saison chargée pour le multi-césure car la nouvelle sélection coïncide avec son apparition à l’écran dans le film Like A Boss de Tiffany Haddish et Salma Hayek tout en précédant sa prochaine tournée de soutien aux côtés de Jacquees lors de la tournée King Of R&B. Le trek trouvera Jacob sur des sommets sélectionnés qui incluent San Francisco, Los Angeles, Grand Rapids, MI, Chicago et Cleveland.

Avant cela, entrez dans “Détails”.

Paroles Quotable

Je ne peux pas faire de câlins, je ne veux pas de maquillage sur mon t-shirt

Avant de le poster sur IG, vous me montrez d’abord

Pas de fondations c’est juste des faits saillants

C’est le genre de merde que j’aime

.