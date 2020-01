Jada Pinkett Smith a toujours l’air féroce même lors d’une “mauvaise journée de cheveux”

Jada est féroce comme toujours.



Jada Pinkett Smith a débuté la nouvelle année avec un tout nouveau look lorsqu’elle a lancé ses nouvelles mèches blondes sur Instagram, semblant une fois de plus vieillir à l’envers. La nouvelle coiffure était un joli look et prouvait que Jada avait surmonté sa perte de cheveux “terrifiante”, quelque chose qu’elle avait précédemment ouvert. “C’était une de ces périodes de ma vie où je tremblais littéralement de peur”, a-t-elle déclaré. “C’est pourquoi j’ai coupé mes cheveux et j’ai continué à les couper.”

L’une des dernières actions de Jada sur son flux Instagram la voit se prélasser et profiter de sa meilleure vie, mettant toujours en valeur ses cheveux blonds et sa peau impeccable. “Mauvaise journée de cheveux. Oh bien”, elle a légendé l’image.

Dans d’autres nouvelles de Jada, son mari Will Smith a récemment admis que la relation de sa femme avec Tupac le rendait jaloux. Apparemment, la relation de Jada et Tupac “était entrée dans l’âge où” quelque chose de plus aurait pu se produire. “Pac avait un petit truc avec ça, mais elle l’aimait juste”, a-t-il expliqué. “Il était l’image de la perfection, mais elle était avec le Prince Frais.”

Il a ajouté: “Je ne pouvais pas le supporter. J’étais le rappeur doux de Philly, et il était Pac.”

