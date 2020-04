Jada Pinkett Smith dit que fumer de l’herbe de Willow Smith la rendait «folle»

Jada Pinkett Smith s’est entretenue avec sa fille Willow Smith sur le dernier épisode de “Red Table Talk” de Facebook pour une discussion sur la dépendance pendant la quarantaine.

À un moment donné, Jada a applaudi sa fille de 19 ans pour avoir réduit le tabagisme. “Willow, je suis aussi très fière de toi, parce que tu as décidé de limiter ton tabagisme excessif”, a-t-elle déclaré, selon la page six.

Willow a révélé que c’était sa mère qui l’avait inspirée à arrêter. «Vous me disiez toujours, vous vous diriez:« Je dois arrêter de fumer », a déclaré Willow à laquelle Jada a répondu:« Eh bien, seulement parce qu’en tant que mère, je pouvais en voir les effets que vous ne pouviez pas. “

La propre mère de Jada, Adrienne Banfield-Jones, a également parlé de sa dépendance à l’héroïne. Cette année marquera sa 30e année de sobriété. “Pour moi, c’était comme avec l’histoire que nous avons dans notre famille, cela me rendait fou”, a déclaré le joueur de 66 ans, tandis que Jada a ajouté: “Parce que tout ce à quoi nous pouvions penser était que c’était une porte d’accès à autre chose.”

Willow a déclaré qu’elle n’avait pas fumé de THC depuis trois mois. «Ce fut une très grande révélation», a déclaré Willow, qui a remarqué que certains de ses amis sont devenus plus distants une fois qu’elle s’est arrêtée.

Elle a déplacé son énergie vers d’autres activités, dont le yoga. «Je sais que cela semble si ringard, mais au moment où j’ai arrêté de fumer, j’ai commencé à faire beaucoup de yoga», a-t-elle déclaré. «Et j’ai simplement excellé parce que j’y mettais toute mon énergie. Comme si je ne faisais rien d’autre et je me disais, wow, et si je faisais ça avec tout? “

Depuis qu’elle est devenue sobre, Willow a déclaré qu’elle se sentait moins anxieuse et «100%» plus productive et concentrée. «Je n’ai jamais compris que fumer me rendrait plus anxieux», a-t-elle déclaré. «Quand je m’ennuyais, je fumais. Maintenant, à cause de cette quarantaine, je m’ennuie tout le temps mais je mets mon énergie dans différentes choses. “

Le mois dernier, Willow a sorti son nouvel album The Anxiety, un projet commun avec son petit ami Tyler Cole. Pour promouvoir le projet, elle et Cole se sont enfermés dans une boîte pendant 24 heures dans le cadre d’un spectacle d’art au Geffen Contemporary du Museum of Contemporary Art à Los Angeles.