Jadakiss déclare que c’est “Huntin Season” en single avec Pusha T

Ignatius devrait arriver vendredi prochain (28 février), et juste une semaine avant sa sortie, Jadakiss livre un nouveau single. “Huntin Season” est un morceau vanté et streetwise où le rappeur The Lox s’assure que tout le monde dans le jeu de rap sait qu’il ne doit pas être dérangé à l’intérieur ou à l’extérieur du stand. Le futur projet de Jadakiss doit son nom à Ignatius “Icepick” Jackson, l’ami proche du rappeur et cadre de Ruff Ryders qui a perdu la vie à cause d’un cancer il y a près de trois ans. Il s’agit d’un travail important pour le maître de cérémonie légendaire, il a donc déployé l’album avec précision.

Ignatius de Jadakiss sera le premier projet solo du rappeur en cinq ans, cependant, ce disque est loin d’être une surprise pour les fans. Jadakiss fait allusion à Ignace depuis une bonne partie de l’année, et il aurait même fait équipe avec l’organisation à but non lucratif F * ck Cancer pour une collecte de fonds en novembre 2019. Consultez la “Saison Huntin” ci-dessous et dites-nous qui est Pusha T envoyer des coups verbaux sur son verset.

Paroles Quotable

C’est une guerre qui commence, mais rien ne saigne

Il n’y a rien qui arrive, et rien qui part

Vous demandez ce que je pense de tous ces rappeurs? C’est la saison de chasse

