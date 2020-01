Jadakiss dévoile la date de sortie de l’album “Ignatius”

Jadakiss a fixé une date.



Quiconque sait quelque chose peut vous dire que Jadakiss est l’un des meilleurs paroliers du hip-hop de tous les temps. Sans oublier l’un des plus respectés, ayant collaboré avec pratiquement tous les animateurs dominants du jeu au moins une fois. Dans le processus, Jada a assemblé un catalogue solo respectable, son plus récent projet étant Top Five Dead Or Alive de 2015. Maintenant, Jada a officiellement dévoilé la date de sortie de son cinquième album studio Ignatius, du nom de son ami de longue date Ignatius “Icepick” Jay Jackson.

Gonzalo Marroquin / .

Après la mort d’Icepick d’un cancer en 2017, Jadakiss a décidé de rendre hommage à travers son art. En parlant avec HipHopDX, Kiss a révélé que l’album “est magnifique. Il ne ressemble à rien du tout. Ce n’est pas du tout; c’est une vraie douleur. C’est juste de la vraie musique.” Nous avons déjà entendu un concert exceptionnel du prochain Ignatius, le single triomphant et réfléchi “Me”. Si c’est une indication, Ignace exécutera une gamme d’émotions, véhiculées avec honnêteté, vulnérabilité et formidable fanfaronnade comme seul Kiss peut le faire.

Cherchez le cinquième album studio de Jada pour arriver le 28 février, un autre pour les livres dans un 2020 déjà empilé. Où Jadakiss se classe-t-il dans votre meilleure programmation de tous les temps?

.