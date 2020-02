Jahn Teigen, triple représentant de la Norvège à l’Eurovision, décède à 70 ans

Jour de deuil pour la musique norvégienne. Jahn Teigen, représentant du pays nordique au Festival Eurovision en 1978, 1982 et 1983, est décédé à 70 ans, tel que rapporté par NRK. L’artiste est décédé à l’hôpital de la ville suédoise d’Ystad, où il a vécu pendant plus d’une décennie avec sa femme, dans une ferme et loin des caméras et des scènes.

Jahn Teigen, dans sa performance spéciale lors du Grand Prix Melodi 2016

Teigen a fait ses débuts à l’Eurovision à Paris en 1978 avec “Mil etter mille”, devenant le dernier classé sans même libérer son casier à points. Dans l’ensemble, la chanson était un best-seller absolu dans son pays d’origine. En 1982, il répète son expérience avec “Adieu”, cette fois en formant un duo avec sa femme Anita Skorgan. Le couple a reçu 40 points et a terminé à la 12e place. Un an plus tard, il obtient une 10e place méritoire (53 points) avec le thème “Do Re Mi”, avec Anita Skorgan et trois autres chanteurs dans les chœurs.

Carrière prolifique

Jahn a participé jusqu’à 16 fois au Grand Prix Melodi, une présélection norvégienne classique pour l’Eurovision qui a achevé 58 éditions cette année. Né le 27 septembre 1949 dans la ville norvégienne de Tønsberg, il a laissé en héritage un grand répertoire musical. Jusqu’à 60 œuvres entre albums, compilations et singles, bonne partie seule et autres avec le groupe de rock Popol Vuh, plus tard connu sous le nom de Popol Ace.

En 2016, il est revenu sur scène en tant qu’invité spécial lors de la pause du Grand Prix Melodi et a porté le célèbre costume squelette qu’il a utilisé pour interpréter “Voodoo” dans l’édition 1976. Ce fut l’une de ses dernières apparitions publiques. La Norvège crie au revoir à l’un de ses artistes les plus illustres. Le réseau public a déjà annoncé une série d’hommages dans sa programmation.

