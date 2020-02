J’ai ainsi découvert que prier et faire confiance à Dieu vous rend la vie plus facile.

À quoi sert de prier et de faire confiance?

La prière est quelque chose que nous faisons lorsque nous ressentons le besoin de le faire, mais très rarement avec l’intention de remercier Dieu pour ce qu’il fait pour nous. Nous cherchons à ce que Dieu ne règle que nos problèmes.

Prier n’est que la première étape de beaucoup de choses, la confiance est la suivante. Lorsque vous avez confiance, vous faites votre part en agissant et en recherchant la raison pour laquelle vous avez prié. Si vous avez besoin de santé, faites votre part en mangeant mieux ou en faisant de l’exercice et faites confiance à Dieu. Si ce que vous voulez c’est de la force, faites votre part et ayez confiance en Dieu.

Triez vos priorités

Lorsque vous priez, vous demandez probablement beaucoup de choses ou vous pouvez le faire systématiquement. Pensez bien à ce que vous voulez demander à Dieu. De quoi avez-vous vraiment besoin et concentrez-vous là-dessus. Commandez également votre vie en fonction de vos besoins. Si vous ne le recevez pas à la fin, souvenez-vous que la réponse de Dieu peut également être un «non»

Jésus dit dans Matthieu 11:28 que nous venons à lui, travaillés et chargés, qu’il nous fera nous reposer. Dieu ne vous dit pas de laisser les problèmes dans votre maison ou de les garder, il vous dit de venir avec eux, qu’il s’en occupera.

Cherchez d’abord le Royaume de Dieu, nous dit Matthieu 6:33 et c’est à cela que nous devrions aspirer. Il a promis Robe, nourriture et abri si nous accomplissions cette recherche: «Tous ces choses (nourriture, vêtements et abri) vous seront ajoutés. » Comme toutes ses créations, il prendra soin de nous.

Trouvez un moment pour parler avec Dieu et faites attention à ce qu’il dit. Partagez ces bénédictions avec les personnes que vous aimez le plus.

