J’ai besoin de toi! FILA lance une collection inspirée des «Razmoket» et notre nostalgie est mille

Il existe de nombreux dessins animés qui ont marqué notre enfance et l’un d’eux, sans aucun doute et sans crainte de se tromper, est Rugrats. La série animée créée par Arlene Klasky, Gábor Csupó et Paul Germain, pour Nickelodeon, a non seulement réussi à être l’une des plus longues que la chaîne de télévision pour enfants ait eu, elle a également réussi à rester dans le cœur de nombreux enfants des années 90 grâce à des personnages comme Carlitos, Tommy, Phil, Lil, Angélica, entre autres.

Bien que la série se soit terminée en 2004 et que beaucoup d’entre nous aient grandi – contre notre volonté – nous ne pouvons pas nier que beaucoup d’entre nous étaient toujours excités quand nous avons pu voir quelque chose en rapport avec le dessin animé américain. En fait, apparemment la marque de sport FILA est conscient de cela, comme a lancé une collection inspirée de Rugrats ’, qui contient tout, du tennis aux t-shirts. J’en ai besoin!

Cette collaboration, nommée FILA x Rugrats, Il a été créé grâce à une collaboration que la marque de sport italienne a fait avec Nickelodeon et le magasin Champ Sports, avec lesquels ils cherchent à célébrer et “Honorez l’une des meilleures séries animées de tous les temps”, ceci selon les propos du vice-président de Champ Sports. Honneur à qui l’honneur mérite!

T-shirts avec le visage de Carlitos et les autres personnages du dessin animé, tennis avec la figure de Reptar, chapeaux avec le logo “ Rugrats ”, et bien d’autres choses que vous pouvez trouver dans la boutique en ligne Champs Sports, qui comptent non seulement avec des tailles pour les plus petits de la maisonil a aussi produits pour ceux qui ne sont plus si des enfants mais ils sont toujours amoureux de la série animée attachante.

Il ne fait aucun doute que cette collection est celle que toutes les années 90 respectées devraient avoir, vous ne pensez pas? Les articles des Razmoket sont incroyables! 😭