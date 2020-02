Un jour de moins pour Samantha et Flavio interprètent “Appelez-moi peut-être” au Gala 4 de ‘OT 2020’. C’est la performance la plus attendue de la semaine, du moins celle qui découle du pull qui a eu sa dernière répétition avec Ivan Labanda. La vidéo cumule près de 250 000 vues sur YouTube et les adeptes du programme n’ont pas oublié un seul détail.

Flavio et Samantha répètent dans la classe d’Iván Labanda en ‘OT 2020’

L’enseignant a proposé de tirer le meilleur parti d’Alicante et de Murcie avec leurs exercices d’interprétation amusants, en commençant par chanter les yeux croisés et en se regardant, ce qui a servi à briser un peu la glace. Malgré cela, la situation ne s’est pas révélée confortable: “Je te demande de rire. Sors du champignon! “, S’est exclamé Ivan en implorant un peu plus d’enthousiasme à ses élèves.

Ensuite, Labanda a demandé aux triomphes d’exprimer ce qu’ils préféraient les uns des autres. “Tu es intéressante” et “J’admire comment tu joues du piano” étaient les compliments de Samantha envers son partenaire. De l’autre côté de la médaille, le professeur a proposé de compléter la phrase “ce dont j’ai le plus besoin de vous est …”, à laquelle le valencien a répondu: “J’ai besoin que vous soyez plus gai et réceptif“Et par-dessus tout?” Demanda Ivan. “J’ai besoin que tu ne me regardes pas avec le visage d’un chien“, elle s’est installée.

“Je suis guidé par vos regards”

Flavio a avoué qu’il aimait la façon dont “rire” son partenaire est, en plus de mettre en évidence sa gamme vocale. De quoi a besoin le Murcien? Eh bien, la «réciprocité» et, surtout, que Samantha est plus «gaie». Après avoir promis, “bible” à la main, qu’ils seraient plus animés le reste de la semaine et au Gala, Ivan a retiré le fer à la tension initiale: “Pourquoi être quand on peut aller bien?”. “Mais qui vous a dit que nous nous trompions? “Demanda Sam.” Je suis guidé par vos yeux, “termina gracieusement le professeur.

