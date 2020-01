Des années avant ‘OT 2020’, Ana Julieta Calavia, mieux connue sous le nom d’Anaju au sein de l’Académie, était le protagoniste de plusieurs titres qui, malheureusement, n’avaient rien à voir avec la musique. Et est-ce que le jeune Turolense, 25 ans, il a vécu à la première personne l’attaque de La Rambla survenue le 17 août 2017, lorsque le coup d’une camionnette a fait 13 morts et une centaine de blessés.

Anaju, candidate à ‘OT 2020’

Le concurrent s’est rendu le même jour à Barcelone pour trouver des appartements avec sa sœur, Cristina. Tous deux se sont rendus à La Rambla et, alors qu’ils marchaient, ils ont entendu plusieurs personnes crier et le bruit des choses se briser. En se retournant, les deux sœurs ont vu à quelques mètres une camionnette qui “accélérait en emportant tout sur son passage”, A expliqué Anaju à El Periódico de Aragón.

Cristina a réagi et a eu le temps de sauter sur le côté, mais la petite fille n’a pu que lever la jambe, ce qui l’a frottée. Heureusement, il a réussi à s’en sortir pratiquement indemne de l’altercation. Le chaos a saisi les rues de Barcelone et dans sa tentative de se cacher, Les deux sœurs se sont perdues. Anaju n’a pas pu trouver sa sœur parce que la jeune femme n’avait pas son téléphone portable avec elle. La candidate de ‘OT’ a quitté son abri pour retrouver sa sœur et a expliqué l’angoisse qu’elle ressentait quand elle n’a pas trouvé où se trouvait Cristina: “J’ai cherché ma sœur parmi les corps“Je ne pouvais pas la trouver, alors elle s’est réfugiée dans un restaurant où ses blessures ont guéri et l’ont calmée.” Les gens se sont mis en quatre pour l’aider “, a-t-elle expliqué.

La sœur du triomphant a été transférée dans un hôpital voisin et, de là, a réussi à contacter Anaju. Quelque chose de plus calme et dès que la police leur a permis de quitter les lieux (environ une heure plus tard), les Aragonais ont décidé d’aller chercher sa sœur. “J’avais besoin de la trouver“de rester calme et de savoir que rien de mal ne lui est arrivé. Bien qu’elle soit un peu boiteuse, la jeune femme continue de marcher et après trois heures distinctes, il a trouvé Cristina.

Un enfer

Après l’événement tragique, Anaju a avoué dès le départ qu’il s’agissait d’une attaque. Le chanteur a défini l’expérience comme “un enfer” et a même trouvé similitude avec ce qui s’est passé à Nice en 2016. Après la vie de la mauvaise boisson, les deux sœurs ont admis qu’elles avaient “bonne chance d’être du côté de la rue“car sinon ils n’auraient pas survécu.

.