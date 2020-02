“J’ai couché dans une niche”

Itamar est venu à ‘First Dates’ avec une histoire de dépassement derrière lui et à la recherche d’une femme plus âgée que lui avec qui s’adapter. Helena n’a pris qu’un an, mais les deux semblent s’aimer lors de leur première rencontre. Le confort entre les deux a atteint le point où le rendez-vous montait en tonalité entre les assiettes.

Itamar et Helena s’embrassent dans ‘First Dates’

Le scratch du programme a mis les convives entre l’épée et le mur avec des questions sur leurs expériences sexuelles. Le gros homme est arrivé quand ils ont dû avouer quel était l’endroit le plus étrange où il avait fait l’amour. Itamar s’est jeté dans la piscine sans réfléchir à deux fois: “Dans une niche”. Cette confession a laissé Helena sans voix, qui dans les totaux a demandé s’il vous plaît de ne pas dire qu’elle avait été là.

La conversation a continué à monter avec les aveux d’elle, qui a assuré, sous le rire d’Itamar, que la taille importait. Après ce moment, ils sont allés dans une pièce où ils pourraient être avec personne pour les déranger. C’est là que les idiots ont atteint leur maximum et, après avoir découvert qu’ils étaient tous les deux fans de Daddy Yankee, ils ont décidé de recréer un baiser de film, fusionnant en un seul.

La décision finale

Après un rendez-vous plein de confidences et où les deux avaient semblé correspondre à plusieurs aspects, il était temps de se prononcer s’ils auraient un deuxième rendez-vous. Itamar était très disposé à avoir quelque chose avec elle, commentant avant même le programme leur a donné la possibilité de décider. Helena, pendant ce temps, J’étais également prêt pour un deuxième rendez-vous afin de mieux connaître Itamar.

