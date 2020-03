Bibiana Fernández a planté le tablier dans ‘Venez dîner avec moi: Gourmet Edition’ lors de la diffusion du 18 mars pour devenir hôtesse. En plus d’ouvrir les portes de sa maison à ses invités, l’ex-aspirante “ MasterChef Celebrity ” a également ouvert celles de son cœur se souvenir de la complexité de son passé avant de commencer la transition de genre.

Bibiana Fernández, animatrice de «Venez dîner avec moi: édition gastronomique»

Carmen Borrego était très intéressée à connaître une facette plus inconnue de la collaboratrice, celle de son adolescence, à laquelle elle a répondu sans hésitation: “J’ai déchiré toutes les photos de mes ados“La fille de María Teresa Campos a été surprise par cette réponse, lui demandant si elle avait rompu avec son passé.” Le passé fait partie de vous, je l’ai brisé, mais de toute façon ma mère et ma tante ont gardé les morceaux comme s’ils étaient les cendres de quelqu’un“Oui, je garde tous les livres que j’avais coupés avec 12 ou 13 ans sans réaliser qu’ils étaient les projets de ma vie.”

“Dans la vie, la liberté est de choisir”, a expliqué l’hôtesse devant les caméras. “Et quand vous choisissez, il ne faut pas forcément bien choisir, vous pouvez choisir l’enfer, mais c’est choisir exactement, c’est la liberté “. La collaboratrice a continué à raconter son passé à ses invités, révélant comment elle se souvenait d’elle:”Je me souviens de moi-même heureux dans l’angoisse, les larmes, la discrimination“dit-elle en référence aux années où elle a vécu le pas pour être la femme qu’elle est aujourd’hui.

Commentaires de toutes sortes

Bibiana Fernández a continué d’expliquer certains aspects de son passé, bien qu’ils soient déjà plus avancés dans les premières années de sa vie d’adulte. “Entre 75 et 77 ans, la nuit à Barcelone a été la nuit par excellence. Quand je suis entré dans les lieux, il y avait du bruit. J’ai appris à distinguer les bruits et ceux qui étaient d’approbation, de reproche, de moquerie… “, a-t-il raconté ces années où il était en pleine transition.” Il est entré dans un endroit et c’était comme s’il y avait un nid d’abeilles géant. “

