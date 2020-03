“J’ai des pieds mignons A **”

La beauté des imperfections.



Kylie Jenner est considérée comme une beauté de classe mondiale par des millions de personnes dans le monde. Ses looks ont contribué au lancement de sa ligne de beauté, qui connaît un grand succès. Jenner n’est donc probablement pas habituée à ce que les gens soulignent ses défauts. Lorsque la magnifique femme d’affaires a publié des photos d’elle sur la plage avec sa sœur Kendall et Anastasia Karanikolaou, la dernière chose à laquelle elle s’attendait, c’est que les gens commencent à se moquer de ses orteils. Internet ne fait aucun prisonnier et la pêche impitoyable de ses pieds a commencé.

Après avoir vu les blagues sur ses orteils en ligne, Kylie a sauté sur les médias sociaux pour purifier l’air. “D’accord, donc tout le monde veut venir pour mes putains d’orteils”, déclare-t-elle dans une vidéo qui se concentre sur ses pieds. “Au fait, j’ai de jolis pieds de cul”, poursuit-elle. “Et je me suis cassé l’orteil du milieu au collège. Il n’y a rien que vous puissiez faire pour un orteil cassé alors j’ai juste dû le laisser guérir comme je voulais qu’il guérisse.” Kylie essaie ensuite de fléchir ses orteils, montrant l’incapacité de son orteil une fois blessé à suivre. Tout comme vous pensez à quel point cette vidéo est étrange, Kylie ajoute: “Ceci est une vidéo bizarre.” Découvrez le clip ci-dessous.

.