“J’ai donné mon visage pour elle et elle ne m’a pas remercié”

Si nous voulons nous souvenir des débuts de la télévision de Belén Esteban, nous devons revenir à l’espace «Like life», Antena 3 magazine du matin avec Alicia Senovilla devant. La princesse du peuple a commencé sa carrière télévisuelle fulgurante qui se poursuit aujourd’hui. Le présentateur de ce magazine a maintenant voulu parler de ce moment et n’a pas hésité à inculper le collaborateur de “Save me”, précisant qu’il ne comprend pas bon nombre des déclarations qu’il a faites à son sujet ces dernières années. Il l’a fait dans une longue interview dans le magazine Lecturas dans laquelle il a également avoué le harcèlement au travail qu’il a subi il y a des années par l’un de ses patrons.

Alicia Senovilla et Belén Esteban

Senovilla se souvient que lorsqu’il a interviewé Esteban pour la première fois “Elle m’a dit que c’était la première et la dernière fois qu’elle parlait de ce sujet“, quelque chose qui ne s’est manifestement pas produit. Des années plus tard, la présentatrice s’est déclarée dans une interview la” sœur aînée “de la princesse populaire, quelque chose qu’elle n’aimait pas du tout.”Elle a dit que qui m’avait accordé le poste de sœur aînée (…) j’avais beaucoup d’amour, Je l’ai beaucoup aidée et défendue, je ne sais pas si quelqu’un essaie de malmeter “, dit-elle. Le journaliste avoue également que cette situation” m’attriste “et précise qu’elle ne reconnaît plus”Fille innocente qui ne connaissait pas le médium (…) elle connaît déjà le caractère, elle sait qu’elle est chère, elle sait souvent (…) J’ai donné mon visage pour elle et elle ne m’a pas remerciée. ”

Harcelée par son patron

Mais l’interview de Senovilla dans ce média a donné beaucoup plus, et c’est que le journaliste Elle voulait raconter l’épisode de harcèlement qu’elle a vécu avec un patron qui a travaillé avec elle il y a de nombreuses années. “Un jour, il m’a convoqué à un hôtel pour faire une interview avec un personnage. Je suis arrivé à l’hôtel et, quand je suis allé dans la chambre, il n’y avait que cet homme”, commence-t-il à compter, puis à donner plus de détails sur l’événement dramatique qui s’est produit. panique: “Il a fermé la porte et m’a coincé. J’ai eu très peur”. Dans une interview qu’il a donnée il y a des années, il a expliqué qu’il s’agissait d’un de ses patrons sur une station de radio à Cadix et qu’il avait eu beaucoup de mal à se voir seul puisqu’il avait sa famille à 700 kilomètres de là.

La dure perte de sa fille

La vie de Senovilla n’a pas été facile, et la preuve en est la fille qui a perdu il y a des années. Elle a deux enfants avec Erasmo Úbeda, mais entre eux, elle a perdu un bébé, ce qui l’a sans aucun doute marqué à vie. “J’ai perdu une fille parce qu’elle a fait un nœud dans le cordon et l’a laissée sans arrosage. Elle avait 39 semaines. J’ai dû accoucher sachant qu’elle allait naître morte. Je l’ai donnée à la science.”explique. Maintenant, la fille est heureuse et enthousiasmée par ses deux enfants et le célèbre chirurgien esthétique, José Manuel Gómez Villar, comme elle le confesse: “Je suis tombé amoureux à l’adolescence. Je suis heureux. A 50 ans je suis amoureux comme si j’avais 15 ans “.

