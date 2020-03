“J’ai éclaté contre des gens qui insultent gratuitement”

Compte tenu de la fonction «Survivants» consistant à informer à tout moment de la dernière heure du programme, son présentateur, Lara Álvarez établit des connexions en direct via les réseaux sociaux, donnant la dernière partie de la coexistence entre les survivants et aussi de l’équipe d’enregistrement elle-même. Cependant, dans la dernière connexion a eu un petit glissement qui a généré de nombreuses critiques.

Croyant que la vidéo était terminée, il a déclaré que “les gens sont en retard“De nombreuses réactions ont supposé que cette déclaration J’allais pour les commentaires déplacés laissés par certains utilisateurs attaquant les participants. Dans un nouveau live avec un coéquipier a pu expliquer ses paroles après l’agitation générale: “J’ai éclaté contre des gens qui se font insulter gratuitement“il a reconnu.

“Je dois m’excuser pour le mot que j’ai utilisé, parce que quand vous avez chaud, vous ne pouvez pas bien choisir les termes “, a-t-il expliqué, car en particulier utiliser” retardé “comme insulte génère une grande controverse.Mais je garde mon opinion, je ne soutiendrai jamais les gens qui entrent sur Instagram pour insulter ou encourager la haine dans les réseaux sociaux“, at-il dit sans détour, mais très détendu, gardant sa façon d’être calme et joyeux.

Tout n’est pas négatif

Même comme ça, Le présentateur se sent très reconnaissant pour le nombre de followers qui voient le programme: “Puisqu’il y en a quatre contre les milliers qui sont ici, et que vous avez du respect, de l’amour et de l’intérêt pour le programme, nous continuerons de le faire déranger celui qui vous dérange“Cela fait plusieurs années qu’ils ont maintenu cette dynamique d’information des fans les plus fidèles du programme via les réseaux sociaux et ne sont pas prêts à s’effondrer par les ennemis.

