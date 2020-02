“J’ai été victime d’intimidation et ils ne m’ont pas pris au sérieux”

Danna Paola est dans l’un de ses meilleurs moments: La troisième saison du hit ‘Elite’ est sur le point de sortirIl triomphe avec sa musique et est également membre du jury de «La Academia», l’un des plus grands talents musicaux du Mexique. Pour parler de sa carrière artistique et promouvoir la série Netflix, il est allé à ‘The Resistance’ le mardi 25 février.

Danna Paola, dans «The Resistance»

Voyant les nombreuses facettes de Danna Paola, David Broncano a voulu lui demander ce qu’il faisait de mieux et elle a parlé de ses compétences en cuisine. Surtout la pâtisserie, étant un expert de la crème catalane et du riz au lait. Cependant, il a surpris par cette confession: “Il y a sept ans, je n’avais rien à retirer du médium artistique parce que j’en avais marre et je voulais étudier la gastronomie au Cordon Bleu. “

“C’était une adolescente très rebelle”, a ajouté l’invité et le présentateur a souligné: “Je comprends que ceux qui ont été dans ce domaine depuis l’âge de trois ans sont déjà un peu à la chatte “Elle a hoché la tête, assurant que” un peu était déjà “, mais l’arrivée d’une pièce a changé son idée.” Wicked est arrivée, dans laquelle j’étais la sorcière verte, nous l’avons fait au Mexique pendant une saison et avons cru en moi en tant que chanteur “, a ajouté Paola.

“Les gens ne croyaient pas en moi”

Cependant, l’artiste mexicain a déploré que la décision de quitter le monde artistique soit due à quelque chose de plus qu’à la fatigue après tant d’années: “J’ai toujours subi beaucoup d’intimidation parce que les gens ne croyaient pas en moi, ils ne me prenaient pas au sérieux. C’était compliqué. “Cependant, Paola a voulu conclure avec un sourire en déclarant que” de nos jours, je sais cuisiner, chanter et jouer “.

