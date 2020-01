“J’ai été victime d’intimidation et je me sentais très seule”

Malheureusement, il n’y a pas quelques cas d’intimidation que nous trouvons partout dans le monde et c’est que même si cela semble être un mensonge, il y a encore des gens qui rejettent les autres, qui vont les maltraiter physiquement et psychologiquement et qui renforcent complètement leur estime de soi. C’est précisément ce qu’il a dit Juan, un participant de «Premières dates» que ce jeudi 16 janvier, a avoué à Cuatro à quel point il avait souffert dans son enfance. Lors d’un rendez-vous avec Leire, il a obtenu suffisamment de confort et de confiance pour raconter ce qui a sans aucun doute été l’un des épisodes les plus dramatiques de sa vie.

Juan, dans ‘First dates’

“Oviedo était la ville qui m’a ouvert les portes”, a-t-il commencé en racontant, puis en racontant la raison du changement qu’il vivait à cet endroit: “Autrefois j’étais plus seul, à Oviedo j’ai commencé à m’ouvrir, à être comme j’étais, à faire des amis (…) A l’ESO, j’ai été victime d’intimidation, je me sentais très seule, j’étais toute la journée“De cette façon, Juan a décidé de s’ouvrir dans la chaîne et de dire à quel point il avait eu du mal dans son enfance.” J’ai été victime d’intimidation à l’école primaire, là j’ai commencé à me sentir seul, ils m’ont toujours détourné, mais tout a empiré à l’ESO“.

Malgré ses tentatives pour faire partie du groupe, pour s’intégrer, personne ne lui a facilité la tâche. “J’essayais de rejoindre un groupe et ils m’ont appelé ‘dock’, ils l’ont fait dans mon enfance et à l’ESO. Je n’avais que ma famille comme soutien”, Le garçon a continué à raconter, puis à raconter un épisode qui illustre certainement ce qu’il a subi: “Je suis allé à Bilbao quand j’étais enfant, je suis allé avec ma classe pour voir un musée là-bas et j’ai dû manger avec les professeurs dans un restaurant parce que mon mes partenaires m’ont laissé tranquille. ” Malgré cela, il est clair que c’est “une étape passée, qui se passe déjà” et que son entrée à l’université a tout changé: “Le premier jour de mon arrivée à Oviedo, j’ai rencontré deux personnes qui m’ont invité à manger (…) là, ils m’ont présenté l’un et l’autre, là je pourrais être. ”

Une triste fin de date

Leire n’a pu s’empêcher de s’énerver pendant cette histoire difficile et, comme il l’a reconnu, “je suis très empathique”. Malgré ce sentiment initial, il était clair que nous rencontrions deux personnes opposées car il était calme, bien rangé et timide et elle était beaucoup plus ouverte, folle et insouciante. Par conséquent, au moment de la décision finale, elle a avoué qu’elle s’était sentie très à l’aise et qu’elle voulait le revoir, mais en tant qu’ami. Au lieu de cela, le garçon avait voulu avoir un deuxième rendez-vous, quelque chose qui semble ne pas arriver pour l’instant. Ce qui semblait clair, c’est que, bien que l’amour n’ait pas émergé, une belle amitié est encore à venir.

