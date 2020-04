“J’ai eu mal à mes sentiments”

Kyle Richards est de retour dans The Real Housewives of Beverly Hills Saison 10. La star de Bravo est le dernier acteur original debout de la série de téléréalité qui a débuté en 2010. Après la sortie brutale de Lisa Vanderpump, Garcelle Beauvais a été présentée comme une nouvelle femme au foyer, quelqu’un Richards pensait qu’elle n’avait pas de problème avec. Tout a changé lorsque le nouveau détenteur de diamant a commencé à faire de petites fouilles chez l’actrice d’Halloween et à l’aveugler complètement.

Qu’a dit Garcelle Beauvais?

Avant la première de la saison 10, le casting de RHOBH a fait le tour de la presse pour promouvoir le spectacle. Beaucoup d’attention a été autour de Beauvais car elle est l’une des nouvelles membres de la franchise Housewives.

L’une des questions persistantes à Beauvais a été de savoir comment elle a pu nouer des relations avec ses co-stars. Répondre à cette question a révélé que l’alun venant en Amérique n’était pas tout à fait en contact avec Richards.

“Je n’ai pas eu la chance de connaître Kyle [Richards]. Je pense qu’elle est hilarante. Mais je ne me suis pas vraiment connectée avec elle comme je l’ai fait avec certaines des autres femmes », a-t-elle déclaré à E! Nouvelles.

Lorsque Beauvais a fait ses débuts sur Watch What Happens Live, l’ombre a commencé à devenir plus évidente. Au cours de l’épisode, elle a joué avec Andy Cohen où elle a partagé ses premières impressions sur les femmes RHOBH.

Les choses ont commencé joyeuses quand Beauvais a révélé que Richards était «étonnamment» celui qui l’a le plus fait rire. Cependant, tout est devenu un peu sombre après cela quand elle a dit que Richards était aussi le «moins accueillant» et avait le «plus grand ego». Pour ajouter la cerise sur le gâteau, Beauvais a également déclaré que Richards serait la femme au foyer avec laquelle elle “voudrait le moins être mise en quarantaine”.

Kyle Richards a été pris par surprise

Richards regardait Beauvais à la maison lorsqu’elle a entendu ce qu’elle avait à dire sur la WWHL. La star de Bravo réagit maintenant en disant qu’elle était aveuglée par les sentiments de Beauvais à son sujet.

“Nous nous sommes entendus tout au long de la saison, puis de la voir sur Watch What Happens Live”, a déclaré Richards lors de l’émission SiriusXM de Reality Checked. «Elle était sympa toute la saison. Je pensais qu’elle était un excellent ajout… maintenant je me suis fait mal aux sentiments, ce que je ne devrais pas faire, tu es une femme au foyer, tu dois être dure. Cela n’a même pas de sens pour moi, cela ne me semble même pas vrai qu’elle pense cela. “

Richards a été blessée par ce que Beauvais a dit à son sujet et ne comprend pas comment son attitude a changé depuis le tournage de l’émission jusqu’à présent.

«Mon mari a dit:« Pourquoi dit-elle cela? Vous n’avez jamais eu de problème avec elle. Je pensais que tu t’entendais bien », a ajouté Richards. «Si je pense et ressens quelque chose, je le dirai et vous le verrez tout au long de la saison. Donc, quand je vois des femmes au foyer entrer et ensuite elles passent des entretiens… soyez juste cohérent. »

Plus tard, dans l’émission, Richards a déclaré qu’elle avait été en contact avec les femmes RHOBH et avait partagé des messages avec Beauvais.

“Coups de feu tirés, fait, je vous verrai à la réunion”, a déclaré Richards à propos de la coupure du contact avec Beauvais.

The Real Housewives of Beverly Hills est diffusée le mercredi soir à 21 h. sur Bravo.