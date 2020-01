“J’ai eu peur de conduire”

“Je viens ‘enrritá’ avec la voiture, que chaque jour j’ai une nouvelle histoire.” C’est à quel point Naomi Salazar était en colère après avoir subi un accident avec sa nouvelle Audi achetée. L’ancienne concurrente «GH VIP» a partagé sa mauvaise expérience de conduite avec ses abonnés Instagram: D’abord, il a frappé le portail de son voisin et, un peu plus tard, a gratté les pneus de la voiture contre la colonne d’un parking.

Noemí Salazar a partagé son expérience de conduite sur Instagram

“J’ai gratté tous les pneus parce que je suis entré dans un parking en construction. Je ne comprends pas pourquoi ils rendent les parkings si étroits”, a dénoncé la reine du brilli-brilli à propos de certains épisodes qui ont fini par lui causer une véritable panique à conduire: “Je suis consommé, pour quoi diable je prends une voiture plus ou moins neuve. S’il s’agissait d’une voiture de tourisme, maintenant avec la nouvelle voiture en plus. J’ai pris peur. Je vais enseigner parce que, si je ne prends pas si longtemps et maintenant que j’ai pris une automatique, j’ai peur “, a-t-il déploré dans ses histoires.

La chose n’était pas là, car Salazar avait un message pour le reste des chauffeurs. “Je ne sais pas ce qui ne va pas avec les Madrilènes. Pourquoi sont-ils si pressés, pourquoi sont-ils si mauvais conducteurs? Ils vous amènent partout et ils vous demandent quand ça se glisse sur vous. Ne voient-ils pas que vous êtes nerveux? “Cependant, le finaliste de” GH VIP “voulait envoyer un message de tranquillité à vos fans: “Je vais bien, à partir d’ici je me calme. J’ai refoulé mon voisin et j’ai coulé la porte, mais je vais bien.”

Loin du téléviseur

En ce premier mois de 2020, les téléspectateurs de Telecinco auront manqué Noemí Salazar. La jeune n’a pas pu participer à «Le délai de remise‘à cause d’une maladie. Elle a expliqué qu’elle avait été “constipée, avec de la fièvre et de la toux”. Plus tard, son mari Anton a précisé dans ‘Viva la vida’ que la chose était plus une série: “C’est quelque chose lié aux calculs rénaux, c’est la seule chose que je peux vous dire. Il se remet de la gravité. “

