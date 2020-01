Omar Montes s’est présenté le 18 juillet en tant que tout nouveau vainqueur de “ Survivors 2019 ”. Dans une compétition plus qu’étroite avec Albert Álvarez, le chanteur a été proclamé vainqueur de l’une des éditions de réalité les plus suiviesdont la fin a marqué son maximum historique avec une part de 40,6%. Cependant, cette victoire n’a peut-être pas été complètement propre, comme l’a déclaré Omar Montes dans son arrêt pour le programme «Aujourd’hui ne sort pas».

Omar Montes, dans «Aujourd’hui ne part pas»

“Et vous, vous avez gagné ‘Survivors'”, se souvient Kapo, l’un des présentateurs du programme à Omar Montes lors de son discours, auquel il répond: “Regardez, basé sur des pièges”. Le chef de l’espace est quelque peu étonné de la déclaration, que le chanteur réitère encore: “J’ai fait beaucoup de pièges pour gagner“.

Que le vainqueur de «Survivors» déclare qu’il a remporté la victoire du concours «basé sur la triche» est une déclaration, au moins surprenante, alors Kapo s’est arrêté pour influencer la question: «Avouez-le ici. Quand ils arrêtent d’enregistrer, mangez-vous une barre de chocolat que quelqu’un vous donne?“Cependant, il semble que les pièges de Montes vont dans une autre direction, car cela le nie fortement:” Espérons, mon oncle “, a répondu l’invité, qui s’est également justifié avec tout le poids qu’il avait perdu pendant son temps dans la réalité.

Un inconnu sans effacement

Alors que la conversation passait par les cours de régime et comment perdre du poids – selon lui, il a perdu entre 15 et 20 kilos -, Montes n’a pas eu l’occasion de clarifier à quel type de pièges il faisait référence. Cependant, il a alors commencé à expliquer à quel point la réalité était difficile pour lui, comment cela l’avait affecté mentalement et avait même avoué que quand il rêve à nouveau de l’île, il se réveille “entre des sueurs froides”. Il est clair que la survie a été difficile pour lui … Serait-ce alors dans les tests de leader? Avec des pactes dans les nominations?

