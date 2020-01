“J’ai fait le test psychotechnique et il s’est avéré que c’était subnormal”

Pendant quelques années, 7 millions de téléspectateurs ont été accrochés à «Los Serrano» en regardant les aventures de cette famille. Deux des protagonistes étaient les frères Diego et Santiago, interprétés par Antonio Resines et Jesús Bonilla, et ces acteurs, depuis avant d’accepter cette série, ont toujours été de grands amis. Dans la nuit du mardi 21 janvier, les deux sont allés à «The Resistance» et, bien qu’ils n’aient pas parlé de la fiction de Mediaset, de nombreux spectateurs ont applaudi de voir cette réunion sur le petit écran. Un utilisateur de Twitter a publié, avec des phrases de ses personnages: “Frère, frère, qui sont revenus ensemble. Pas de souvenir, pas de regard sale ou d’inceste. La plupart du temps, seul le Fiti manque”

Antonio Resines et Jesús Bonilla, dans «La Résistance»

Resines est déjà un contributeur régulier au programme et cette fois, il a pris Bonilla, qui semblait résister à l’idée de se rendre dans cet ensemble: “Je vais gratuitement dans quelques endroits”, a déclaré l’acteur, auquel Resines a ajouté: “J’ai donné une partie de ce que je facture”. Broncano a demandé si c’était à moitié et a demandé à Bonilla d’écrire le numéro qu’il lui avait donné sur un morceau de papier, pour voir si elle l’avait trompé, ce à quoi le collaborateur a sauté en disant: “Non, je casse ta putain de table.”

Bien qu’il ait plaisanté en disant qu’il s’agissait de 200 euros, mais qu’il n’a pas pu donner le vrai chiffre, Bonilla a déclaré que son ami l’avait payé par d’autres moyens, dans des restaurants ou des concerts, et précisément ce soir-là, ils sont allés à Serrat et Sabina. “J’ai fait le mili avec Sabina”, a avoué l’invité, ouvrant ainsi le sujet qui porterait sur la courte interview.. L’acteur a donné des détails sur ce que le musicien a fait, car “il a été prolongé jusqu’à ce qu’il ne lui accorde pas de prolongation supplémentaire et six ans se sont écoulés depuis son échéance, et c’est ce qu’il m’a fait sortir”. “Ensuite, il a été inventé, je ne sais pas ce que c’était que ses mains étaient cassées. Il l’a allégué tout comme j’ai affirmé qu’il avait des côtes flottantes, mais il a été ignoré et pas moi. Il s’est débarrassé”, se souvient Bonilla dans “La Résistance”. .

Histoires des mili

Comme les côtes ne glissaient pas, Bonilla a essayé différemment: “J’ai aussi réclamé les pieds plats, mais je n’avais pas assez de notes”. Par la suite, l’acteur a rappelé qu’il avait fait l’examen pour sortir, et Resines l’a interrompu pour dire que dans son cas, le mili s’est retrouvé comme «fin du chargeur; il a mis les concombres dans les réservoirs». Cependant, l’invité n’a pas eu la même fin: “Je ne l’ai pas fait parce qu’ils ont fait un test psychotechnique et je l’ai fait si mal que je suis sorti que c’était subnormal.”

