“J’ai hâte de te rencontrer”

Meek Mill et Milan Harris accueilleront bientôt leur lot de joie, et Milan a récemment partagé une photo d’elle-même lors d’un rendez-vous chez le médecin.



Maintenant que toutes les spéculations sur la question de savoir si Meek Mill et Milan Harris sont en couple appartiennent au passé, le couple a partagé plus de ses moments intimes avec le public. Bien sûr, les détectives sur Internet doivent parfois reconstituer leurs messages parce qu’ils ne parlent pas régulièrement les uns des autres, mais néanmoins, maintenant que le couple attend son premier enfant ensemble, ils montrent à quel point ils se préparent à l’arrivée de leur paquet de joie.

On ne sait pas jusqu’où Milan Harris en est dans sa grossesse, mais à en juger par sa bosse de bébé, elle n’a pas beaucoup de temps avant l’arrivée de leur petit. Récemment, elle a posté une photo d’elle au bureau du médecin portant un masque facial. Sur la photo, Milan a soulevé sa chemise alors qu’elle montre son ventre grandissant. “Je m’assois ici et je me demande qui tu seras dans le monde”, écrit-elle à son enfant à naître dans la légende. “Je prie juste pour que vous soyez en bonne santé, heureux, honorable et de bon cœur. J’ai hâte de vous rencontrer 👶🏽❤️.”

Elle a terminé son doux message avec une note à ses abonnés, ajoutant que “non, le bébé n’est pas encore dû, je suis juste chez un médecin”. Découvrez-le ci-dessous.

